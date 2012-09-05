Зомби хочет стать президентом США

{1-} Наряду с Бараком Обамой и Миттом Ромни борьбу за кресло президента США продолжает менее известный кандидат - Зомби. Его политическая программа - борьба за права нежити, в частности - демонстрация сериалов о загробной жизни. Может статься, впрочем, что кандидат действует из корыстных побуждений - он аффилирован с телеканалом, показывающим сериал о живых мертвецах.

Заявивший о стремлении получить кресло президента мистер Зомби с трудом выражает вслух свои мысли: чаще всего он издает просто невнятные звуки и хрипы, как любой зомби, отмечает The Huffington Post. Поэтому экстравагантного кандидата везде сопровождает жена. Именно супруга рассказывает избирателям о программе и достоинствах Зомби (к той же тактике, впрочем, прибегают и Обама, и Ромни).

Одно из требований кандидата в президенты - предоставление всем желающим американцам права знать о жизни зомби больше. "Трудолюбивые американцы заслуживают права возвратиться домой после долгого дня, задрать ноги и посмотреть программу про зомби по телевизору, если они того хотят", - объяснила супруга кандидата Пэтти Морган-Зомби.

Потенциальный зомби-президент, как и его конкуренты на этот пост, запланировал поездки по США для встречи с избирателями. "Мой муж - это тот человек, который будет бороться за появление зомби в каждом американском доме, и он не остановится - даже если это его еще раз убьет", - решительно заявила спутница кандидата изданию The Clicker.

Мистер Зомби запланировал турне по США для встречи с избирателями, в частности, он посетил съезды республиканцев и демократов, на которых выдвигали его конкурентов на пост президента.

Информационную поддержку экстравагантному кандидату оказывает телеканал AMC. Собственно, руководство этого канала и "выдвинуло" кандидата после проблем, возникших с интернет-провайдером Dish Network. Зомби-президент должен убедить компанию Dish показывать телесериал "Ходячие мертвецы", который выпускает AMC - такую неожиданную кампанию придумала телекомпания, чтобы убедить своего бизнес-партнера.

Жена Зомби и его спикер верит в успех мужа. "Какие-то кандидаты победят в демократических штатах, какие-то - в республиканских, а мы ориентируемся на мертвые штаты", - цитирует женщину "Коммерсант FM".

Ранее «Главред» сообщал, что по данным социологических опросов, Обама по-прежнему немного опережает Митта Ромни, своего соперника-республиканца.

Фото, видео: azombieforpresident.com

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