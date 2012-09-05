Греко-католическим священникам запретили агитировать на выборах

{1-} Украинская Греко-католическая церковь запретила своим священникам проводить агитацию за какую-либо политическую силу на парламентских выборах

Об этом заявил глава УГКЦ Святослав (Шевчук) в интервью «Украинской правде».

«Наша церковь на Синоде постановила запретить священникам агитацию. Если священник будет это делать, то подпадет под дисциплинарные взыскания», - отметил Шевчук.

«Покупая – продавая голоса – так продают нашу Родину, наше будущее», - добавил он.

По словам Шевчука, священник не может прямо указывать, за кого голосовать, поскольку это не его задача: «Священник может указывать на вечные истины, которые надо внедрить в общественную жизнь, особенно если речь идет о гражданской ответственности, воспитывать их», - уточнил глава УГКЦ.

«Считаю, что наши люди достаточно сознательны, часто сознательнее тех, кто хочет ими манипулировать», - добавил он.

Отвечая на вопрос, как сам Шевчук делает свой выбор, глава УГКЦ рассказал, что старается не быть легковерным.

«Стараюсь не смотреть на второстепенные вещи. … Мне бы хотелось увидеть программы партий, чтобы до конца сделать свой выбор. И мне, как рядовому избирателю, это не легко сегодня», - отметил Шевчук.

Напомним, ранее Украинская греко-католическая церковь призвала не продавать голоса и прийти на выборы. При этом кардинал Любомир (Гузар) заявил, что на выборах во время голосования не разделяет позицию, которая называется «против всех».

Вместе с тем Украинская православная церковь Киевского патриархата запретила священнослужителям участвовать в парламентских выборах.

Как сообщал Главред ранее, в Богоявленском соборе города Острога, архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей, 24 августа на праздничной литургии, незаконно агитировал прихожан за кандидата от Партии Регионов Анатолия Юхименко. После службы архиепископ предоставил слово для заместителя председателя Ровенской облгосадминистрации Юхименко, который поздравил присутствующих с праздником.

Архиепископ, в свою очередь, публично поблагодарил кандидата за оказанную помощь в возобновлении храмов и проложении дороги к мужскому монастырю. Вспомнил владыка и о том, что Юхименко является кандидатом в народные депутаты.

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