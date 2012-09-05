В Киево-Печерской Лавре назначен новый директор

{1-} Министр культуры Михаил Кулиняк представил нового генерального директора Любомира Михайлину коллективу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидатура Любомира Михайлины на должность генерального директора была согласована наблюдательным советом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Музейным советом при Министерстве культуры Украины.

Справка: Любомир Павлович Михайлина родился 17 июня 1953 года в городе Черновцы, доктор исторических наук, награжден знаком "Отличник образования Украины" и Почетной грамотой Кабинета министров Украины.

До своего нового назначения Любомир Михайлина в течение почти двух лет занимал должность директора Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость". Работал старшим научным сотрудником отдела археологии ранних славян Института археологии НАН Украины, доцентом кафедры этнологии античной и средневековой истории Черновицкого государственного университета.

Напомним, 10 августа был назначен и.о. гендиректора и восстановлены четыре зама уволенного 9 августа гендиректора Лавры Виктории Лесничей, в том числе и Влада Прокаева.

Как сообщал «Главред» ранее, Влада Прокаева заявляла, что за прием на должность она заплатила гендиректору заповедника 50 тысяч долларов взятки.

«Я могу сказать конкретно, что генеральный директор взяла у меня взятку в размере 50 тысяч долларов, за мою должность. Лично для министра!», - заявила она журналистам.

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