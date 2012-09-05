Украина планирует расширять сотрудничество с НАТО

{1-} Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин заявил, что партнерство с НАТО не потеряло для Украины свою значимость и актуальность. Об этом министр обороны заявил на встрече с председателем Военного комитета НАТО генералом Кнудом Бартелсом (Knud Bartels) во время его визита вежливости в среду в Киеве, сообщает департамент прессы и связей со СМИ Минобороны Украины.

Министр также добавил, что страна планирует расширить участие в операциях Альянса.

В ходе визита стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Министерства обороны Украины и НАТО.

Саламатин отметил, что, невзирая на внеблоковый статус Украины, партнерство с НАТО не потеряло для страны свою значимость и актуальность.

"Мы стремимся к тому, чтобы Вооруженные Силы Украины были совместимыми с армиями ведущих стран мира. Это касается, как техники и вооружения, так и людей. В частности, мы предоставляем приоритет активному изучению английского языка нашими военнослужащими. В министерстве обороны Украины начата большая программа по внедрению в деятельность ВСУ стандартов НАТО. В частности, уже в следующем году Украина планирует расширить участие в операциях Альянса путем привлечения фрегата "Гетман Сагайдачный" к операции НАТО по борьбе с пиратством "Океанский щит", - отметил украинский министр.

В свою очередь, Бартелс от имени руководства Альянса высказал главе украинского оборонного ведомства благодарность за активное сотрудничество с НАТО. "Мне приятно, что плоскость сотрудничества НАТО совпадает с желанием повысить взаимосовместимость Вооруженных Сил Украины с другими ведущими армиями мира. Полностью очевидным является то, что мы находимся на верно избранном пути", - отметил он.

Саламатин также подчеркнул, что Украина остается одним из основных партнеров НАТО в проведении миротворческих операций. "Нам бы не хотелось потерять этот престижный статус. И мы будем делать все, чтобы и в дальнейшем оставаться впереди", - отметил министр.

Как сообщал Главред ранее, Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО приглашает страны-партнеры, в том числе и Украину, к участию в реализации так называемой "умной обороны" и "взаимосвязанных силах" Альянса.

Генсек напомнил, что соответствующее решение было принято в ходе саммита НАТО в Чикаго.

"В очень четких формулировках мы сказали, что мы готовы сотрудничать с партнерами, когда речь идет о развитии военного потенциала. В этом и заключается суть концепции умной обороны, когда от сугубо национальных решений мы совместно намерены прийти к многонациональным проектам. Мы уверены, что, помогая друг другу, можем более эффективно использовать ресурсы. Это включает в себя и партнеров", – заявил он.

Фото: mil.gov.ua

Новости по теме:

В НАТО всерьёз обеспокоились Украиной

В НАТО рассчитывают на Украину

На саммите НАТО Януковича посадили рядом с Обамой

НАТО выделило Украине 15 миллионов на утилизацию боеприпасов

Итоги саммита: НАТО решило не гнать Украину