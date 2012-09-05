Немецкий дипломат видит Украину кандидатом на вступление в ЕС

{1-}Бывший статс-секретарь по европейским делам министерства иностранных дел ФРГ (2009-2011) Вольф-Рутарт Борн уверен, что Украина может стать членом-кандидатом для вступления в ЕС, сообщил он в интервью Euroactiv.

"В рамках ЕС уже существует общий рынок. Турция связана с ЕС таможенным соглашением и переговорным процессом, который будет продолжаться. С Украиной ЕС завершает оформление Соглашения о создании глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговле и сотрудничает в рамках политики соседства ЕС. Лично я вижу Украину как страну-кандидата для будущего членства в ЕС", - заявил он, сообщает Фокус.

Кроме того, дипломат поддерживает ту идею, что ЕС должен постепенно снимать визовые ограничения с Украиной, Россией и Турцией.

"ЕС должен постепенно снимать визовые ограничений по отношению к России, Украине и Турции, в каждом конкретном случае на индивидуальной основе и взаимности, принимая в то же время необходимые компенсационные меры безопасности", - подчеркнул он.

Как сообщалось сегодня, 5 сентября, Президент Европарламента Шульц заявил, что европейское ведомство хочет держать Украину как можно ближе.

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