В "Регионах" падение гривны называют предвыборным психозом

{1-}Колебания на рынке обмена валют являются следствием искусственно нагнетаемого предвыборного психоза, считает депутат-регионал Алексей Плотников.

"На самом деле колебания на рынке обмена валют не имеют под собой никаких экономических оснований", — цитирует Плотникова пресс-служба Партии регионов.



Плотников напомнил, что ажиотажным спросом на иностранную валюту в нашей стране сопровождаются любые выборы.



"И сейчас валютные колебания происходят по той же причине", — добавил он.



"Представители Национального банка четко заявили – курсу доллара ничего не угрожает. В конце концов, обнародован средний курс этой валюты на 2013-2014 годы, который от сегодняшнего значительно не отличается", — заявил народный депутат.



"Поэтому я думаю, что психоз, который сегодня поддерживается искусственно, в ближайшее время будет нивелирован, а ситуация нормализуется", — подытожил парламентарий.



В конце 2008 года, когда гривна девальвировала с 5 до 8 гривны за доллар, выборы в Украине не проводились.

Напомним, 4 сентября, гривна на межбанке резко обесценилась до уровня 8,20 гривны/доллар.

Однако 5 сентября государственный "Ощадбанк" вышел на рынок и продавал доллары по 8,14 гривны/доллар всем желающим. По информации коммерческих банков, за интервенцией "Ощадбанк" стоял Национальный банк.

Новости по теме:

Когда и на сколько упадет гривна: валютный прогноз

В обменках за доллар требуют почти 8,30 гривны

Гривна начала расти после обвала

Доллар вырастет до 9 гривен - эксперт