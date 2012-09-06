В Ватикане переводят современные термины на латыни

{1-}Лингвисты в Ватикане по поручению Папы Римского Бенедикта XVI работают над переводом на латинский язык современных слов и терминов, пишет в среду французская газета "Монд".

Издание подчеркивает, что понтифик стремится к тому, чтобы латынь, являющаяся одним из официальных языков Ватикана, шла в ногу со временем и не утрачивала актуальность в современной жизни, сообщает Интерфакс-Украина.

В итоге в Ватикане составили словарь с переводом современных слов на мертвый язык - латынь.

"Монд" отмечает, что в итоге, выяснилось, что, к примеру, сигарета на латыни называется fistula nicotiana, баскетбол - follies canistrique ludus, бармен - tabernae potoriae minister, дезодорант - foetoris delumentum, компьютер - instrumentum computatorium, мини-юбка - tunicula minima, ООН - Unitarium Nationum Coetus, любитель панк-рока - punkianae catervae assecla.

Составление такого словаря - лишь одна из инициатив Бенедикта XVI по популяризации латинского языка в мире. В статье отмечается, что он также намерен открыть в Ватикане Академию латинского языка.

Фото valerietan.com

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