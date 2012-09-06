Путин полетал со стаей журавлей, опубликованы фото

Президент России Владимир Путин продолжает показывать себя в роли лучшего друга животных. 5 сентября он учил молодых журавлей-стерхов сбиваться в стаю и следовать за вожаком.

Путин опробовал себя в роли дельтапланериста, чтобы выполнить важную задача: помочь стерхам, занесенным в Красную книгу России и находящимся под угрозой исчезновения, сообщает «Российская газета».

Как рассказал координатор проекта «Полет надежды» орнитолог Александр Сорокин, для народов Ямало-Ненецкого автономного округа стерх — это священная птица, однако это не смущает браконьеров Ирана и Индии, куда летают на зимовку птицы.

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Дабы спасти популяцию птиц, стерхов выращивают в неволе, а затем адаптируют к жизни. Орнитологи обучают птенцов навыкам полетов для дальней миграции с помощью мотодельтапланов: птенцы воспринимают летающий объект в качестве лидера стаи. Глава государства решил предстать в новой ипостаси, и сел за пульт управления дельтапланом.

Путину предстояло провести первый тренировочный полет для птенцов-стерхов, и глава российского государства успешно справился с поставленной задачей, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные в заповеднике. Стоило президенту взмыть в воздух, и пять журавлей устремились за главой государства, пишет издание. Однако затем только две птицы сопровождали дельтаплан: остальные, видимо, от недостатка сил, отстали.

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Путину пришлось несколько раз заходить по меньшему радиусу, чтобы стерхи смогли выстроиться за ним по оба крыла мотодельтаплана, и вскоре им удалось выстраиваться в ряд за «большим братом».

«Дельтаплан обходили, пристраивались к крылу и слева, и справа... Красивые ребята, здоровые, большие, мощные!», - поделился своими впечатлениями путин. Он также рассказал, что не в первый раз управляет мотодельтапланом: ранее он уже садился за пульт, и, по словам Путина, управлять техникой оказалось даже сложнее, чем истребителем.

Путин сообщил также, что приобрел мотодельтаплан на собственные деньги, и обещал передать аппарат ученым, чтобы они использовали машину в работе.

Ранее «Главред» сообщал, что Путину должны были выдать шлем, белый халат и клюв, чтобы птицы признали его вожаком стаи. Судя по фото президентской службы, клюв Путин все-таки не одел.

фото, видео: kremlin.ru , vesti.ru

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