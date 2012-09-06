Демократы официально назвали Обаму кандидатом в президенты

{1-} Барак Обама выдвинут Демократической партией США в качестве ее кандидата на пост президента на выборах в ноябре 2012 года.

О выдвижении Обамы объявил на проходящем в городе Шарлотте штата Северная Каролина съезде партии экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу, чтобы Барак Обама стал следующим президентом США, и с гордостью выдвигаю его в качестве представителя Демократической партии», - сказал он на съезде.

Он добавил, что, по его мнению, Обама «вне всякого сомнения, является человеком, который может построить новую американскую экономику мечты».

«После вчерашнего вечера я захотел, чтобы это был человек, который правильно понял, что надо взять в жены Мишель Обаму (супруга Барака Обамы – Ред.)», - прошутил экс-президент.

Ранее «Главред» сообщал, что Мишель Обама призвала американцев голосовать за ее мужа, потому что это «человек, которому можно доверять».

фото: стоп-кадр latimes.com

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