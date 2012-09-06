Под Радой ночью протестовали против ограничения права на митинги

{1-} В ночь на четверг, 6 сентября, под зданием Верховной Радой прошла ночная акция протеста против законопроекта, которым пытаются упорядочить проведение митингов.

Акция «Последний мирный протест» против законопроекта №2450 продлилась всю ночь со среды на четверг и продолжится в 9.00 в четверг, 6 сентября, сообщает «Украинская правда».

Вечером под забором Верховной Рады со стороны Мариинского парка собралось около 100 человек и люди продолжают прибывать. По всему периметру забора выстроились правоохранители.

Некоторые участники одели деревянные колодки в знак протеста против ограничения свободы собраний.

Сообщается, что 6 сентября такие митинги пройдут по всей стране около областных госадминистраций. При этом акции прошли в 16 городах: Харькове, Ивано-Франковске, Севастополе, Тернополе, Николаеве, Донецке, Луганске, Хмельницком, Ровно, Ужгороде, Львове, Житомире, Луцке, Каневе, Запорожье, Cумах.

{2-} В Луцке около 40 активистов волынских молодежных общественных организаций подписали обращение к главе Волынской ОГА, Волынского облсовета и Верховной Рады против принятия законопроекта.

Участники акции разыграли на площади своеобразный перформанс. Выложив на мостовую игрушки с надписями на бумажках «Право на мирный протест» и «Нет - 2450», один из активистов «превратился» на милиционера и размел веником все игрушки в разные стороны.

Ранее «Главред» сообщал, что Венецианская комиссия выразила свое недовольство законопроектом №2450 «О мирных собраниях». Она указывала, что в законопроекте неправомерно ограничено право людей в возрасте до 14 лет, поскольку они могут быть организаторами собраний лишь при согласии родителей или попечителей. Также неправомерно ограничено право людей, которые находятся под административным арестом или заключены в тюрьму, быть организаторами митингов.

фото: pravda.com.ua, volynnews.com

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