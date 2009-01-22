Полмиллиона на открытки

Как сообщила пресс-служба главы государства, всего адресатов в базе данных президентской рассылки – свыше 50 тысяч. К сожалению, в пресс-службе Президента «Главреду» не ответили на вопрос, сколько средств было заложено в эту графу расходов Секретариата, но пообещали ответить на официальный запрос издания. Впрочем, приблизительную цифру мы можем посчитать и без помощи Банковой. Согласно предельным тарифам на универсальные услуги почтовой связи, отправка простого письма массой свыше 20г до 50 граммов стоит 1,5 грн. За наклейку «заказное» необходимо будет дополнительно выложить еще 2 грн. Конверт с собственно поздравительной открыткой (в конце концов, и то и другое должно быть добротным, президентским) в зависимости от дизайна потянет приблизительно на 5-10 грн. Несколько простых арифметических действий показывают, что только на новогодние открытки от Президента Секретариат израсходовал от 320 до 675 тысяч наших с вами гривен. Собственно, интересно не то, сколько денег налогоплательщиков было истрачено на рассылку праздничных поздравлений, а то, что, по иронии судьбы, часть этих денег (не важно, что мизерная) была потрачена на человека, которого обвинили в коррупции и который скрывается от следствия. То есть открытку от Виктора Ющенко он и так не получит...