Азаров приказал министрам готовиться к зиме

{1-} Премьер-министр Николай Азаров 5 сентября поручил министрам и губернаторам начать подготовку к зимнему отопительному сезону.

Об этом сообщает «Коммерсант-Украина».

«Первый вопрос повестки дня — подготовка ЖКХ, ТЭК и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период», - заявил премьер, открывая заседание Кабмина.

Азаров приказал министрам добиваться полной готовности объектов ЖКХ к зиме уже через месяц.

Также премьер отметил, что прошлая зима «стала чрезвычайным испытанием для хозяйства», однако сразу же похвалил действия правительства в организации отопительного сезона в прошлом году.

«Мы встретили их (испытания – прим. ред.) организованно и достойно именно благодаря своевременной подготовке, созданию маневренных резервов, технике и людям. Так должно быть и в этом отопительном сезоне», - заявил премьер.

По словам Азарова, нынешний уровень готовности к зиме составляет 90%, и восполнить «оставшиеся 10% в течение месяца – вполне реально. До 1 октября в стране должна быть стопроцентная готовность к отопительному сезону», - подчеркнул он.

Также премьер назвал регионы отстающие в подготовке к зиме: Крым, Донецкая, Львовская, Луганская, Черновицкая и Херсонская области.

Руководителям этих регионов Азаров поручил «лично провести заседания штабов по подготовке к зиме» и проконтролировать «с выездом на места» каждый проблемный объект.

Отдельное внимание премьер поручил уделить расчетам за энергоносители.

«Мы поможем рассчитаться за потребленные энергоносители через предоставление субвенций. Поручаю министру финансов перенести их финансирование с декабря на октябрь»,— отметил Азаров.

Отметим, что по данным экспертов, отопительный сезон не принесет сюрпризов, однако для этого Украине придется увеличить дефицит бюджета.

Причиной тому – большая задолженность населения перед предприятиями отрасли.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, задолженность граждан перед ЖКХ на 1 сентября составила 9 миллиардов гривен.

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