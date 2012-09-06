В Турции взорвались склады боеприпасов: 25 погибших

{1-} В результате взрыва на складе боеприпасов в турецком городе Афьонкарахисар 5 сентября погибли 25 военнослужащих. Еще четверо были ранены.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заявили в Генеральном штабе турецкой армии, причина взрыва пока не установлена, ведется следствие.

Инцидент произошел в 21:00 по местному времени.

Взрывы начались с того места склада, где хранились ручные гранаты. Взрывы были такой силы, что многие жители города покинули свои дома, решив, что началось землетрясение.

Фото: vesti.ru

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