Спецслужбы Британии и США пытали врагов Каддафи - правозащитники

{1-} Американские и британские спецслужбы пытали противников Муаммара Каддафи, применяя, среди прочего, имитацию утопления.

Об этом сообщили представители Международной правозащитной организации Human Rights Watch, уточнив, что владеют соответствующими доказательствами, передает «Интерфакс-Украина».

Правозащитники обнародовали доклад, в котором утверждают, что в 2003-2011 годах американские и британские власти сотрудничали с Каддафи в борьбе с исламистами.

В частности, США и Великобритания задерживали противников ливийского лидера и затем направляли их в Триполи.

«США доставляли Каддафи его врагов на тарелочке с голубой каемочкой, к тому же сотрудники ЦРУ, судя по всему, многих из них перед этим пытали. Похоже, что масштаб нарушений администрации Джорджа Буша намного обширнее, чем признавали ранее. Это подчеркивает необходимость полноценного расследования», - заявили правозащитники.

Основными материалами доклада стали данные переписки ливийских спецслужб с британскими и американскими коллегами, полученными после свержения Каддафи. Кроме того, правозащитники взяли показания у жертв и свидетелей пыток.

Один из источников доклада – Халид аш-Шариф, которого на протяжении двух лет держали в тюрьме ЦРУ в Афганистане, перед тем как передать Каддафи. В настоящий момент он является главой ливийской национальной гвардии.

«На протяжении первых трех месяцев меня допрашивали, причем каждый день использовали разные типы пыток. Иногда они использовали воду», - заверил аш-Шариф.

По словам другого бывшего заключенного, его пытали, применяя имитацию утопления, гораздо дольше, чем 40 секунд за один раз. Ранее американские власти признавали, что использовали этот тип пыток на протяжении от 20 и 40 секунд, но не более.

В докладе правозащитников также говорится, что обращение с ливийцами подчеркивает неспособность администрации Буша провести различие между террористами, ответственными за события 11 сентября 2001 года, и теми, «кто просто участвует в вооруженной оппозиции против собственного репрессивного режима».

Правозащитная организация призвала президента США Барака Обаму распорядится о начале уголовного расследования методов проведения допросов американскими спецслужбами.

фото: timeturk.com

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