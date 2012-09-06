Под Радой продолжается митинг против закона о мирных собраниях

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В четверг, 6 сентября, у стен парламента продолжился митинг протеста против принятия законопроекта №2450 о свободе митингов и собраний без выводов Венецианской комиссии.
В акции принимают до 100 человек, в основном молодые люди, сообщает «Интерфакс-Украина».
Они развесили на заборе, который окружает здание Верховной Рады, растяжку «Мы не рабы, рабы – не мы».
Участники акции скандируют «Нет - 2450!». Перед ними выступают общественные активисты.
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Ранее «Главред» сообщал, что накануне в разных городах Украины прошли акции под названием «Последний мирный протест». У здания Верховной Рады в Киеве протестующие провели ночь.
Участники требовали снять с повестки Верховной Рады законопроект № 2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» до получения выводов Венецианской комиссии.
4 сентября представитель президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний» не будет рассматриваться во втором чтении на пленарном заседании 6 сентября.
фото: pravda.com.ua, nbnews.com.ua
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