Под Радой продолжается митинг против закона о мирных собраниях

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В четверг, 6 сентября, у стен парламента продолжился митинг протеста против принятия законопроекта №2450 о свободе митингов и собраний без выводов Венецианской комиссии.

В акции принимают до 100 человек, в основном молодые люди, сообщает «Интерфакс-Украина».

Они развесили на заборе, который окружает здание Верховной Рады, растяжку «Мы не рабы, рабы – не мы».

Участники акции скандируют «Нет - 2450!». Перед ними выступают общественные активисты.

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Ранее «Главред» сообщал, что накануне в разных городах Украины прошли акции под названием «Последний мирный протест». У здания Верховной Рады в Киеве протестующие провели ночь.

Участники требовали снять с повестки Верховной Рады законопроект № 2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» до получения выводов Венецианской комиссии.

4 сентября представитель президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний» не будет рассматриваться во втором чтении на пленарном заседании 6 сентября.

фото: pravda.com.ua, nbnews.com.ua

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