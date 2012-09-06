МЧС предупредило украинцев: ожидаются грозы и сильный ветер

{1-} Украинское Министерство чрезвычайных ситуаций разослало своим региональным представительствам предупреждения о сильных грозах и шквальном ветре.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным метеорологов, сегодня днем 6 сентября, в западных, северных и большинстве центральных областей пройдут грозы, местами град и шквалы – 15-20 м/с, в западных областях – местами сильные дожди.

В Киевской области днем ожидаются грозы, местами шквалы – 15-20 м/с.

Столицу, по словам метеорологов, 6 сентября ожидают грозы со шквальным ветром до 15-20 м/с.

фото: eastkorr.net

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