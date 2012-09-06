Брат Луценко стал нардепом и вошел во фракцию НУ-НС

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В четверг, 6 сентября, брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко - Сергей Луценко принял присягу народного депутата на пленарном заседании Верховной Рады.

Как сообщил спикер Рады Владимир Литвин, 12 июля текущего года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Луценко народным депутатом вместо выбывшего депутата фракции НУ-НС, сообщает «Интерфакс-Украина».

Луценко вошел во фракцию НУ-НС.

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Ранее «Главред» сообщал, что 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева признал Юрия Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Кроме того, 17 августа Печерский райсуд Киева признал Луценко виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя В.Давыденко и приговорил к 2 годам ограничения свободы. Луценко отбывает наказание в колонии в Черниговской области.

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