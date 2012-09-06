Под крики «Ганьба!» русский язык сделали региональным в Луганске

{1-} В четверг, 6 сентября, депутаты Луганского горсовета в ходе 28-й очередной сессии приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Ранее депутаты принимали аналогичное решение, но сегодня было внесено предложение о внесении дополнений в ранее принятый документ, сообщает «Полемика».
В частности, таким дополнением стали итоги переписи 2001 года, согласно которой, 95% населения Луганска считает русский язык родным. Именно на этом основании, указано в сегодняшнем решении, за русским языком закрепили статус регионального.
Решение было принято единогласно, за него проголосовали 58 депутатов. При принятии раздался возглас «Ганьба!» от кого-то из присутствующих в зале. В свою очередь, мэр Сергей Кравченко обратился с вопросом к тому, кто выкрикнул: «Кому ганьба?». Ответа не последовало.
«Кусачий общественник» Михаил Пащук, которого мэр назвал добрым другом, пытался взять слово, но депутаты его инициативу посчитали излишней и слова не предоставили.
Ранее «Главред» сообщал, что пресс-секретарь мэра Луганска Сергея Кравченко, депутат Луганского горсовета Александр Савенко заявил: Луганский горсовет не будет предоставлять региональный статус русскому языку, поскольку такое решение уже было принято депутатским корпусом предыдущего созыва.
Также напомним, 5 сентября Запорожский горсовет большинством голосов проголосовал за предоставление русскому языку статуса регионального на территории Запорожья.
фото: tsn.ua
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