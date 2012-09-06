Литвин: нынешняя Рада не лишит себя неприкосновенности

{1-} Вопрос изменения Конституции в части депутатской неприкосновенности будет рассмотрен на первой сессии Верховной Рады следующего, седьмого, созыва.
Об этом заявил председатель парламента Владимир Литвин во время заседания Рады, передает УНИАН.
По его словам, в парламент поступило решение Конституционного Суда относительно законопроекта о гарантиях неприкосновенности для отдельных должностных лиц.
Как известно, по украинскому законодательству на последней сессии Рады не могут рассматриваться законопроекты об изменениях в Конституцию.
Литвин заявил о необходимости изменить Конституцию
«Вопрос о предварительном одобрении и дальнейшем рассмотрении такого законопроекта включается в повестку дня первой сессии новоизбранной Верховной Рады без голосования», - сказал Литвин.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 28 августа Конституционный Суд признал легитимность законопроекта об изменениях гарантий неприкосновенности для отдельных должностных лиц.
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