Оппозиция требует Азарова в Раду: отчитаться о выборах и финансах

{1-} Оппозиционные фракции НУ-НС и «БЮТ-Батьківщина» потребовали вызвать в Раду главу Кабмина Николая Азарова для отчета.

Как ожидается, главными вопросами премьеру будет подготовка к выборам и финансовое положение страны, передает «Украинская правда».

«Мы требуем сюда Азарова с объяснениями о выборах, о финансовом кризисе и о закупке видеокамер», - заявил с парламентской трибуны глава Рады Объединенной оппозиции Арсений Яценюк, зачитывая заявление оппозиции.

Кроме того, он напомнил, что 3 сентября Национальный банк остановил межбанковские валютные торги.

«Курс наличной гривны увеличился до 9 гривен (за доллар – прим.ред.). В понедельник фактически поступил первый сигнал краха украинской финансовой системы. Нацбанк и правительство скрывают реальную ситуацию», - заявил Яценюк.

Отдельно представитель оппозиции напомнил о прогнозах МВФ и задолженности украинцев за услуги ЖКХ.

«Международный валютный фонд четко заявил: в Украине осталось 15 миллиардов долларов чистых резервов, а не 30 миллиардов, на которые уповает правительство. Вы одолжили за последние 2 года дополнительно 20 миллиардов долларов. Мы требуем дать ответ, куда вы дели эти средства?», - отметил политик.

Также он напомнил, что Кабмин внес законопроект, который накануне выборов Рады отменяет регистрацию избирательных бюллетеней как документов строгой отчетности.

Кроме того, оппозиция требует разъяснить, куда будут потрачены 966 миллионов гривен, выделенных на установку камер наблюдения на избирательных участках.

«Есть 34 тысячи участков, одна камера стоит 1 тысячу гривен – то есть вместе 34 миллиона гривен. Правительство выделило 1 миллиард гривен на приобретение камер. Вопрос к премьеру Азарову: куда вы дели 966 миллионов гривен?», - резюмировал Яценюк.

После оглашения заявления оппозиции спикер Рады Владимир Литвин поручил оформить его как соответствующее обращение двух фракций к премьеру.

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