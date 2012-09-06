Рада отказалась слушать о биометрических паспортах

{1-} Рада отказалась вводить биометрические документы для удостоверения личности и права на въезд и выезд из Украины.

За принятие соответствующего закона в первом чтении проголосовали 18 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает официальный сайт парламента.

Как известно, авторы законопроекта предлагали ввести дополнительные документы для удостоверения личности, в частности, проездной беженца, проездной человеку с дополнительной защитой, и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Бланки этих документов, по законопроекту, являлись предметом строгой отчетности и должны были иметь необходимую степень защиты.

Предполагалось, что в документы вносятся название государства, реквизиты документа, фамилия, имя, пол, гражданство, дата рождения, место рождения, оцифрованное фото, оцифрованная подпись.

Эта информация должна была воспроизводиться также на бесконтактном электронном носителе, а сами документы должны были иметь машиносчитываемую зону.

Законопроектом предусматривалось, что на бесконтактном электронном носителе воспроизводится также дополнительная биометрическая информация об отпечатках указательных пальцев рук лиц, достигших 12 лет.

Автором проекта закона является представитель фракции Партии регионов Владимир Толстенко.

фото: tsn.ua

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