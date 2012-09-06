Тюремщики заявили, что законно подсматривают за Тимошенко

{1-}Госпенитенциарная служба заявила, что установка камер видеонаблюдения в помещениях ЦКБ №5 «Укрзалізниці», где проходит лечение экс-премьер Юлия Тимошенко, является законной.

Тюремщики отметили, что три камеры из шести были установлены представителями ГПтС в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«Перед помещением осужденной Тимошенко в стационарное отделение в ЦКБ были установлены 3 видеокамеры для постоянного наблюдения персонала за осужденными, обеспечения мер безопасности больных, а также контроля действий персонала», - отмечено в сообщении.

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В пенитенциарной службе подчеркнули, что план оснащения медицинской палаты был утвержден соответствующими должностными лицами и согласован с руководством больницы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что установка отдельного поста и камер видеонаблюдения МВД были согласованы с руководством территориальных органов МВД Украины.

«Таким образом, установка камер видеонаблюдения в помещениях ЦКБ «Укрзалізниці» вполне законна, и они используются с целью недопущения случаев нарушения законодательства, надзора за осужденными, обеспечения мер безопасности больных, а также контроля действий охраны и других лиц», - подчеркнули в пресс-службе ГПтС.

Ранее «Главред» сообщал, что в «Батьківщині» заявили: из шести установленных видеокамер только три камеры принадлежат Пенитенциарной службе. При этом тюремщики подтвердили незаконность установки трех камер. Представители пенитенциарной службы заявили, что не знают, кто является владельцем «лишних» видеокамер и кто просматривает запись.

фото: president.lt

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