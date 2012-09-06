Европа готова оштрафовать «Газпром» на 10 миллиардов

{1-} Российскому «Газпрому» может грозить штраф в размере более 10 миллиардов евро, если представители Еврокомиссии смогут доказать виновность корпорации в нарушении антимонопольного законодательства Европы, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Еврокомиссия объявила о начале расследования по трем направлениям.

Во-первых, «Газпром», предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС.

Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа.

В-третьих, «Газпром» мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть.

«В соответствии с европейскими правилами, компании, признанные виновными в злоупотреблении доминирующим положением, могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годового оборота, что в случае Газпрома составляет более десяти миллиардов евро», - сообщили в Еврокомиссии.

Ранее Европейская комиссия начала антимонопольное расследование против «Газпрома», обвинив компанию в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы.

Позднее «Газпром» в официальном заявлении сообщил, что не признает себя виновным в нарушении антимонопольного законодательства ЕС, а пресс-секретарь корпорации в комментариях сказал просто – «пусть расследуют».

Фото: gazprom.ru

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