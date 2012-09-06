Луценко рассказал о своей жизни в колонии

{1-} Этапированный в Менскую колонию №91 на Черниговщине экс-министр внутренних дел Юрий Луценко поведал об условиях содержания в исправительном учреждении.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Бытовые условия отделения, в котором я содержусь, - хорошие, особенно после почти двух лет пребывания в бетонном мешке Лукьяновского СИЗО. Есть нормальная кухня, санузел, дворик, для прогулок», - рассказал Луценко.

«Впервые за 20 месяцев я могу смотреть на звезды не сквозь решетку», - порадовался экс-министр.

«Есть телевизор с основными телеканалами. К сожалению, среди них снова нет 5-го канала и ТВі. Печатную прессу - журналы и газеты - получаю от родных раз в неделю, интернет-распечатки – запретили. Ежедневно имею право на телефонный звонок под контролем администрации. Это значит, что он прослушивается», - предположил Луценко.

«Всем трубадурам регионалов, которые восторженно рекламируют заботу "Партии и правительства", предлагаю поменяться местами», - пошутил опальный экс-чиновник.

Ранее «Главред» сообщал, что жена Луценко – Ирина рассказала после посещения мужа в колонии: «У него нет свободной минутки, так как новые сокамерники уже расспрашивают о политических новостях. Работа с электоратом ведется на должном уровне».

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