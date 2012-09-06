Верховную Раду забросали туалетной бумагой и гнилыми помидорами

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В четверг, 6 сентября, участники акции у Верховной Рады в знак протеста против законопроекта № 2450 относительно организации мирных собраний, который депутаты планировали принять без выводов Венецианской комиссии, забросали площадь у парламента туалетной бумагой.

Они также развесили плакаты на заборе перед зданием ВР с надписями: «Сегодня 2450, а завтра - 1937,?», сообщает УНН.

Кроме того, участники акции забросали площадь перед Радой копейками и помидорами, сообщает «АиФ Украина».

Напомним, участники акции «Последний мирный протест» провели всю ночь под стенами парламента.

Ранее «Главред» сообщал, 4 сентября представитель президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний» не будет рассматриваться во втором чтении на пленарном заседании 6 сентября.

фото: nbnews.com.ua , УНИАН

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