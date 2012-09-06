Регионал объяснил оппозиции, что Азарова в Раду вызывать не будут

{1-} Глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что премьера Николая Азарова в Раду вызывать не будут, и не станут дергать премьера по каждому поводу, придуманному оппозицией.

Об этом он сказал во время брифинга в стенах парламента в четверг, 6 сентября.

«Что касается заявления представителя оппозиции, особенно того, кто претендует называться ее лидером, то когда он выходит на трибуну парламента, называет те вещи, которые явно не соответствуют действительности и потом требует руководителя высокого уровня, то это в большей степени напоминает детскую игру», – заявил Ефремов.

При этом регионал подчеркнул, что «дергать по каждому поводу в зал (Азарова – Ред.) только потому, что этого хочет Яценюк, такого не будет».

Ранее «Главред» сообщал, что глава совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк зачитал заявление НУ-НС и «БЮТ-Батьківщини» и потребовал вызвать в Азарова для отчета о закупке видеокамер, финансовом кризисе и выступить с объяснениями о выборах.

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