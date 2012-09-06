ВАСУ решил, что бюллетени без Тимошенко и Луценко – это законно

{1-} Высший админсуд Украины признал законным отказ Киевского апелляционного админсуда приостановить печатание бюллетеней для голосования по партийным спискам без фамилий экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

Такое решение ВАСУ вынес в четверг, рассмотрев жалобу ВО «Батькивщина» на постановление КААС от 3 сентября об отказе в удовлетворении его ходатайства об остановке печатания бюллетеней для обеспечения своего иска, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее ВО «Батьківщина» обратилось в КААС с просьбой обязать Центральную избирательную комиссию включить в бюллетень для голосования по партийным спискам фамилии Тимошенко и Луценко.

КААС подтвердил законность постановления ЦИК, которым были утверждены форма и текст бюллетеня для голосования по партийным спискам без фамилий Тимошенко и Луценко.

Ранее заместитель председателя ЦИК Жанна-Усенко Черная сообщила, что полиграфкомбинат «Украина» уже напечатал около 2 млн бюллетеней для голосования в многомандатном общегосударственном округе.

Ранее «Главред» сообщал, что выборы народных депутатов состоятся 28 октября. В Украине насчитывается около 36,3 млн избирателей.

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