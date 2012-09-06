Путин припомнил Pussy Riot групповой секс

{1-} Президент России Владимир Путин назвал акцию Pussy Riot шабашем, и припомнил участницам группы публичную оргию – групповой секс в биологическом музее.

Об этом российский лидер рассказал в первом интервью после инаугурации, опубликованном на сайте Кремля.

В то же время Путин не стал комментировать решение суда по делу панк-группы, подчеркнув лишь, что «в целом государство обязано защищать чувства верующих».

Также он добавил, что властям следовало обратить на девушек внимание еще до инцидента в храме, когда они устраивали другие акции, в частности, акцию арт-группы «Война» в московском супермаркете в 2008 году.

Тогда, по его словам, одна из участниц Pussy Riot (по всей видимости, Надежда Толоконникова - прим. ред.) «повесила три чучела в публичном месте с надписью, что нужно освободить Москву от евреев, от гомосексуалистов и от гастарбайтеров».

Также Путин напомнил о другой акции «Войны» с участием Толоконниковой в Государственном биологическом музее имени Тимирязева (акция называлась «Е***ись за наследника Медвежонка» - прим.ред.)

По мнению Путина, то, что участники акции занимались групповым сексом – это их дело, но то, что они выложили запись процесса в интернет, - «вопрос спорный», как и то, что они занимались этим в публичном месте.

«Некоторые из любителей говорят, что групповой секс лучше, чем индивидуальный, потому что здесь, так же как в любой коллективной работе, сачкануть можно. Но повторяю, это дело каждого конкретного человека, но выкладывать в интернет – это, на мой взгляд, вопрос спорный и мог бы подлежать тоже какой-то правовой оценке», - добавил президент.

Фото: кадр телеканала Russia Today

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