Луценко не боится провокаций, но «тюрьма – не школа бальных танцев»

{1-} Этапированный в Менскую колонию №91 на Черниговщине экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что хотя его защитники и опасаются провокаций, он готов к любому развитию событий.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Я взрослый и опытный человек. Тюрьма – не школа бальных танцев, но и не место тотального зла. В Верховной Раде, в Администрации Президента его значительно больше. Я же готов к любому развитию событий. Тем более, что в жизни на самом деле есть очень мало вещей, которые нельзя пережить», - подчеркнул Луценко.

Кроме того, экс-министр подчеркнул, что намерен лично участвовать в судебных заседаниях по апелляции.

«Я за своей подписью направил апелляционную жалобу еще 21 августа и намереваюсь принимать участие в судебных заседаниях. Несмотря на скептическое отношение к продажной и запуганной украинской Фемиде, я не намерен даровать власти радость заочного общения с Луценко в режиме видеоконференции», - заявил попальний экс-чиновник.

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