Порядок на выборах в Раду будут охранять 60 тысяч милиционеров

{1-} В день выборов депутатов Верховной Рады, запланированных на 28 октября, к охране порядка будет привлечено около 60 тысяч сотрудников МВД.
Об этом заявил представитель МВД Олег Матвейцов, передает «Интерфакс-Украина».
«Для решения задач, которые возлагаются на органы внутренних дел, придется привлечь значительное количество правоохранителей. Планируется привлечь в пределах 60 тысяч», — отметил он.
Матвейцов также заявил, что в некоторых районах количество избирательных участков довольно значительное, а поэтому планируется привлекать в день голосования курсантов, общественных помощников, участковых, инспекторов.
По его словам, по закону «О выборах народных депутатов», работникам милиции запрещено находиться в помещении для голосования.
«Только председатель и заместитель председателя соответствующей избирательной комиссии могут пригласить представителей милиции в помещение для голосования для остановки правонарушения», - сказал представитель МВД.
Матвейцов также напомнил, что в день голосования на выборах Президента Украины в 2010 году было привлечено 55 тысяч милиционеров.
Напомним, проведение выборов народных депутатов запланировано на 28 октября нынешнего года. В них смогут принять участие более 36 миллионов избирателей.
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