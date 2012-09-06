Порядок на выборах в Раду будут охранять 60 тысяч милиционеров

{1-} В день выборов депутатов Верховной Рады, запланированных на 28 октября, к охране порядка будет привлечено около 60 тысяч сотрудников МВД.

Об этом заявил представитель МВД Олег Матвейцов, передает «Интерфакс-Украина».

«Для решения задач, которые возлагаются на органы внутренних дел, придется привлечь значительное количество правоохранителей. Планируется привлечь в пределах 60 тысяч», — отметил он.

Матвейцов также заявил, что в некоторых районах количество избирательных участков довольно значительное, а поэтому планируется привлекать в день голосования курсантов, общественных помощников, участковых, инспекторов.

По его словам, по закону «О выборах народных депутатов», работникам милиции запрещено находиться в помещении для голосования.

«Только председатель и заместитель председателя соответствующей избирательной комиссии могут пригласить представителей милиции в помещение для голосования для остановки правонарушения», - сказал представитель МВД.

Матвейцов также напомнил, что в день голосования на выборах Президента Украины в 2010 году было привлечено 55 тысяч милиционеров.

Напомним, проведение выборов народных депутатов запланировано на 28 октября нынешнего года. В них смогут принять участие более 36 миллионов избирателей.

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