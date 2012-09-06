Азаров пообещал отремонтировать взорвавшуюся многоэтажку за 4 месяца

Премьер Николай Азаров пообещал, что Кабмин поможет с ликвидацией последствий взрыва, который произошел 4 сентября в жилом доме в Харькове.

«Конечно, и правительство и руководство Харьковской области сделают все возможное, чтобы люди как можно быстрее - мы ставим задачу до конца года - вернулись в отремонтированный дом и отремонтированные квартиры. Расходы мы, естественно, берем на себя», - цитирует Азарова «Интерфакс-Украина».

Ранее «Главред» сообщал, что 4 сентября в девятиэтажном доме в Харькове произошел взрыв, вследствие которого обрушилось перекрытие между первым и четвертым этажами дома, а несущая угловая стена отошла от основания здания на 40-50 см с 1 по 6 этаж.

Жильцов дома эвакуировали и разместили в гостиницах «Турист», «Меркурий» и «Металлист», а также в служебном жилье КП «Харьковгорлифт».

фото: vk.com

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