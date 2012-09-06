В Киеве казаки заблокировали офис FEMEN: бабе дорога от печи до порога

Представители организации «Верное казачество» гвоздями и досками заколотили вход в офис движения FEMEN, на улице Михайловской в центре Киева. К дверям офиса также была прикреплена табличка «Бабе дорога от печи до порога».

Об этом сообщает «Новый регион».

Тонкие доски с надписями «Верное казачество» были приколочены крест-накрест.

«Девушки, находившиеся в офисе, выглядывали из окон и наблюдали за происходящим, снимая казаков на телефон», - сообщили очевидцы.

Акция оказалась символической: прибитые доски заблокировать выход не смогли. Из офиса вскоре появилась одна из активисток FEMEN. Как рассказали свидетели, она нецензурно выругалась и «продемонстрировала неприличный жест».

В акции возле офиса FEMEN участвовали восемь казаков в форме и с нагайками.

Напомним, ранее представители казачьего союза «Войско Запорожское» заявили, что не намерены терпеть «кощунственные антихристианские поступки» FEMEN.

«Если правоохранительные органы не прекратят подобных экстремистских выходок, казаки Войска оставляют за собой право на применение своих воспитательных казачьих методов», - отмечалось в заявлении.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, милиция возбудила против FEMEN уголовное дело по статье «Хулиганство», а вчера, 5 сентября, стало известно, что активистка Инна Шевченко, спилившая крест в центре Киева, сбежала из Украины.

Фото: Новый регион

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