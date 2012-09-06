Мэр Харькова - чиновнику: сучий пес, я тебя умножу на ноль

{1-}Харьковcкий голова Геннадий Кернес на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сучим псом".

Так, на заседании комиссии в связи со взрывом харьковского дома, на котором присутствовали СМИ, Кернес обратился к главе «Харьковгорлифта» Анатолию Кандаурову, которому досталось на орехи, сообщает АТН.

"Ты, Кандауров! Встань! Смотри, сучий пёс! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?" – заявил Кернес.

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При этом издание отмечает, что не очень понятно за что досталось именно Кандаурову.

"Вроде из-за халатного отношения к людям, которые поселились в общежитии его предприятия", - передают СМИ.

По версии, озвученной на заседании комиссии, главной причиной взрыва была оставленная на плите сковорода.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 4 августа, утром в Харькове в многоэтажном доме по ул.Слинько, 2-б в одной из квартир, расположенной на 3-м этаже, произошел взрыв, в результате которого пострадали 4 человека. В результате взрыва отошла наружная стена дома, были также зафиксированы повреждения перекрытий между 2-м и 3-м, а также 3-м и 4-м этажами.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, приехавший на место происшествия, сообщил людям, что их будут отселять, поскольку, по мнению специалистов, дом полностью подлежит перепланировке. Он пообещал также, что уже в течение дня жильцам будет предоставлено временное жилье и что жильцы дома получат матпомощь в размере 1 тыс. грн на человека. По его словам, решение о дополнительной материальной помощи будет приниматься в каждом конкретном случае.

фото: vk.com; видео: atn.ua

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