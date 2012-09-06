В Полтаве горел химический завод

{1-}6 сентября, в здании производителя крупногабаритного эмалированного оборудования и вагонов завода "Полтавахиммаш" на площади 80 кв.м произошел пожар.

Как отмечают в пресс-службе МЧС, по предварительным данным, пожар возник в результате сварочных работ, которые проводились во время реконструкции одного из неработающих цехов. "Вследствие этого загорелась резиновая оболочка цеха, из-за чего возникла большая задымленность.

На данный момент пожар на заводе "Полтавахиммаш" ликвидирован, сообщили в пресс-службе облуправления МЧС. Нанесенный предприятию ущерб уточняется. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 5 пожарных машин и 30 человек личного состава МЧС.

Завод "Полтавахиммаш" производит газовые вагоны-цистерны, металлоконструкции, технологическое оборудование для химической и нефтехимической отраслей, микробиологической, медицинской и пищевой промышленности.

Ранее «Главред» сообщал, 20 июня в Полтаве на седьмом этаже девятиэтажного здания общежития Полтавского института последипломного педагогического образования произошло возгорание пластиковой отделки стены коридора.

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