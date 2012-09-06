Чиновники и нардепы застраивают Никитский сад элитными коттеджами

В Никитском ботаническом саду остается все меньше места для прогулок простым украинцам, а за хищение заповедных земель в Крыму до сих пор никого не наказали, сообщает ТСН.

Ботсад облюбовали украинские и российские чиновники. Считается, что одним из первых здесь приобрел особняк первый вице-премьер Кабмина Валерий Хорошковский. Впрочем, свою недвижимость в саду он уже продал. Также говорят, что недвижимостью здесь располагают бывший премьер Крыма Сергей Куницын, экс-премьер Украины Валерий Пустовойтенко, не менее 20 нардепов. Видели в городке и экс-генпрокурора Святослава Пискуна и его заместителя Виктора Шемчука, экс-министра внутренних дел Геннадия Москаля и множество других силовиков. В подтверждение этих слухов в объектив случайно попал армейский генерал и экс-министр обороны Александр Кузьмук на променаде.

Всего ботсад занимает 270 гектаров, большинство из которых - это дорогие прибрежные участки в Ялте.

Кроме так называемого арборетума, где проводят экскурсии, в состав НБС входят еще два парка с уникальной растительностью: Приморский и Монтедор. Любоваться красотами здесь запрещено, поскольку территорию обнесли забором и строго охраняют от лишних глаз.

По информации местных активистов, эти парки закрыты на реконструкцию уже лет 10, однако их никто не приводит в порядок, и даже больше - там просто погибают растения, оставленные без надлежащего ухода.

Один из работников ботсада Андрей рассказал, что ему в руки попала секретная карта застройки заповедной парковой территории: "На карте там, где находятся маслины, хурма, уже была жилая зона, стояли коттеджи".

Пока застройка парка Монтедор еще только в планах, лучшую часть Никитского ботсада у моря уже отгородили от простых людей. Каменные джунгли вырастили на месте шикарного розария, заложенного еще в царские времена.

Розарий застроила фирма "Консоль", основанная самым влиятельным человеком Крыма - Владимиром Константиновым, в настоящее время являющимся спикером крымского парламента. Землю в свое распоряжение дельцы получили вскоре после назначения на должность директора сада Валерия Ежова. Академик, который отрицает свою причастность к сделке, пояснил схему уничтожения розария: "Создана была фиктивная фирма, якобы научно-исследовательский институт, этой фирме отвели участок земли НБС и потом пошла застройка". Вскоре заповедную землю, которую сейчас арендует частная фирма, вообще приватизируют, рассказал владелец двух коттеджей в Никите, один из которых продается за 2 миллиона долларов.

По факту незаконной застройки заповедных земель было возбуждено уголовное дело, но до суда так и не дошло.

Видео: tsn.ua

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