Адвокаты уверяют, что уголовное дело Волги развалилось

6 сентября 2012, 17:45

{1-}Собранные в ходе судебного следствия доказательства доказывают невиновность бывшего главы Госфинуслуг Василия Волги.

Об этом заявили его защитники во время судебных прений, передает УНН.

По словам адвоката Елены Сотник, на прошлом заседании участники процесса услышали сфальсифицированное обвинительное заключение. Никакой оценки доказательствам, которые были собраны в суде, прокуратура не предоставила. Поэтому дело против Волги развалилось.

"Я надеюсь на вашу силу и профессионализм, чтобы дать оценку свидетельствам и вынести законное решение", - подчеркнула, обращаясь к суду, защитник.

Она также заявила, что ее подзащитный должен быть оправдан по эпизоду о трудоустройстве своего водителя Виталия Присяжнюка по поддельному диплому.

В то же время, отметила адвокат, ему необходимо назначить наказание, которое предусматривает ответственность за служебную халатность. "Но нужно учесть, что, во-первых, ущерб 47 тыс. грн уже возмещен. Волга фактически год находится под арестом. И это не было тяжелыми последствиями для государства. Поэтому прошу учесть эти обстоятельства при принятии решения", - добавила она.

Адвокат также отметила, что собранные в ходе судебного следствия доказательства никоим образом не доказывают причастности Василия Волги к вымогательству взятки от председателя наблюдательного совета кредитного союза "Первое кредитное общество".

Вместе с тем другой защитник Евгений Солодко в начале своего выступления отметил, что дело против Василия Волги о вымогательстве взятки является мифом. Он подчеркнул, что умысла Волги в вымогательстве взятки не было.

"Умысла никакого нет. Человек, который 10 лет регулярно шел в "автономку" под воду без права всплытия на Северном флоте, извините за резкость, опускаться до вымогательство взятки не будет. Ведь что такое честь офицера, ему хорошо известно, он ее впитал в себя полностью. И опускаться до вымогательства у человека (председателя наблюдательного совета кредитного союза "Первое кредитное общество" Андрея Азарова, у которого якобы Волга требовал 500 тыс. долл.), который обокрал полмиллиона сограждан - Волга не будет. Это основное, что я хочу вам доказать", - обратился к судьям Солодко.

Напомним, Василия Волгу обвиняют в вымогательстве взятки у главы наблюдательного совета кредитного союза "Первое кредитное общество" Андрея Азарова в размере 500 тыс. долл. через директора одного из департаментов Госфинуслуг Виктора Адамовича, а также в трудоустройстве своего водителя по поддельному диплому. В случае признания виновным Василию Волге грозит до 10 лет тюремного заключения.

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