Третьяков: Обвал гривны – это предвыборная спекуляция

{1-} Оппозиционный депутат Александр Третьяков считает, что нынешнее падение гривны является спекуляцией нескольких теневых дельцов, зарабатывающих себе на проведение избирательной кампании, пользуясь скачками курса. Об этом он заявил в интервью журналистам.

В последние дни на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США и другим валютам сопровождались постоянным ростом курса по отношению к гривне.

«Власть довела экономику до спада, - отметил Третьяков. - Промышленное производство упало, задолженность по выплате зарплат на сегодня достигла почти миллиарда гривен, а с начала года государственный и гарантированный государством долг вырос на 5%. Но в данном конкретном случае предпосылок для резкого обвала гривны не было».

Оппозиционный кандидат подчеркнул, что хуже всего, что подобные махинации происходят за счет сбережений простых украинцев. «Власть, которая закрывает глаза на теневой грабеж миллионов своих граждан, должна уйти», - констатировал депутат.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.