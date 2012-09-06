Азаров призвал харьковчанок рожать и не жаловаться

{1-}Премьер-министр Николай Азаров на брифинге во время посещения "Харьковского тракторного завода", комментируя ситуацию с открытием новых школ и детских садов, призвал харьковчанок больше рожать, чтобы вырастить новую смену, пишет "Харьков. Комментарии".

"Не жалуетесь на детские сады? Рожать надо. Так или не так? А если не рожать, то и не жаловаться. А через 20 лет нам на смену должен прийти кто-то", - сказал Азаров.

Напомним, в Киеве стартовал проект «Электронная система записи в дошкольные учебные заведения Киева».

Данный проект будет реализован Главным управлением образования и науки при финансовой поддержке и в сотрудничестве с международным фондом «Возрождение» и компанией Microsoft.

«Введение такой системы и создание специального веб-портала позволит прозрачно и быстро осуществлять выдачу направления для зачисления ребенка в дошкольное учебное заведение», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько.

Как сообщалось, в 2012 году в детских садах Киева дополнительно появится 3735 мест.

фото: comments.ua

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