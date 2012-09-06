Полет Путина с журавлями Интернет отметил фотожабами

Участие президент Российской Федерации Владимира Путина в эксперименте, проводимом российскими орнитологами в рамках проекта «Полет надежды» по спасению редкого вида журавлей – стерхов, вызвал бурную реакцию в Интренет-сообществе, пишет НБН.
Кроме авторов привычных «фотожаб», на это событие отреагировали и профессиональные художники-карикатуристы. Приводим несколько таких «работ».
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня 5 сентября, стало известно, что Владимир Путин примет участие в проекте сохранения популяции стерхов – журавлей, занесенных в Красную книгу.
Для этого Путину выдали белый халат, специальный дельтаплан и клюв – чтобы маленькие журавли воспринимали его как родителя.
фото: kontrakty.ua, Большая политика с Евгением Киселевым, yaplakal.com
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