В России секс может стать взяткой

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Генпрокуратура России намерена подать законопроект, по которому взятками будут считаться любые нематериальные услуги, в том числе интимные, а также повышение по службе.

Об этом заявил генпрокурор Александр Буксман, передает ИТАР-ТАСС.

Генпрокуратура занимается подготовкой документа на основе рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО), в которую Россия вошла в 2007 году.

Нелегальными теперь могут стать положительные отзывы в прессе, повышения по службе и секс-услуги.

Необходимость разработки соответствующего документа эксперты объяснили тем, что все вышеназванное имеет свою денежную стоимость, а значит, должно караться, как попытка подкупа.

«В соответствии с рекомендациями ГРЕКО, началась работа по подготовке проектов изменений в Уголовный кодекс. Речь идет о том, чтобы считать взяткой не только деньги или другие выгоды, имеющие денежную стоимость, но и вообще любые преимущества нематериального характера», - заявил Буксман.

Многие эксперты отнеслись к этой инициативе крайне скептически, называя законопроект популистским.

фото: rul.ua

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