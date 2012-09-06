В России секс может стать взяткой

{1-}
Генпрокуратура России намерена подать законопроект, по которому взятками будут считаться любые нематериальные услуги, в том числе интимные, а также повышение по службе.
Об этом заявил генпрокурор Александр Буксман, передает ИТАР-ТАСС.
Генпрокуратура занимается подготовкой документа на основе рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО), в которую Россия вошла в 2007 году.
Нелегальными теперь могут стать положительные отзывы в прессе, повышения по службе и секс-услуги.
Необходимость разработки соответствующего документа эксперты объяснили тем, что все вышеназванное имеет свою денежную стоимость, а значит, должно караться, как попытка подкупа.
«В соответствии с рекомендациями ГРЕКО, началась работа по подготовке проектов изменений в Уголовный кодекс. Речь идет о том, чтобы считать взяткой не только деньги или другие выгоды, имеющие денежную стоимость, но и вообще любые преимущества нематериального характера», - заявил Буксман.
Многие эксперты отнеслись к этой инициативе крайне скептически, называя законопроект популистским.
фото: rul.ua
Новости по теме:
Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?
В Pussy Riot осудили FEMEN: мы раздеваться не станем
Опубликован приговор Pussy Riot: религиозная вражда и задирание ног