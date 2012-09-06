На Кировоградщине депутаты проголосовали за украинский язык

{1-}В Кировоградской области на сессии Новомиргородского городского совета депутаты поддержали обращение к жителям города и депутатам облсовета, в котором призвали поддержать украинский язык.

«Опираясь на ст.10 Конституции Украины, заявляем, что единственным государственным языком в нашей стране есть и будет украинский, а на территории Новомиргородского городского совета не будет действовать законопроект «Об основах государственной языковой политики», - говорится в обращении, пишет «Гречка».

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Присутствующие на сессии приняли проект решения о ведении делопроизводства в городе Новомиргороде на украинском языке, о ситуации, сложившейся в связи с подписанием президентом Виктором Януковичем Закона «Об основах государственной языковой политики», а также об опубликовании этого решения в местных СМИ и о подготовке и направлении аналогичного обращения к депутатам Кировоградского областного совета.

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За эти вопросы проголосовали все присутствующие на сессии депутаты от пяти партий: «Партии регионов», «Сильной Украины», «Коммунистической партии Украины», «Фронт Перемен», ВО «Батьківщина».

Напомним, 8 августа, Президент Виктор Янукович подписал Закон «Об основах государственной языковой политики».

Также глава государства поручил Кабинету министров образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства о порядке использования языков в Украине.

фото: comments.ua

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