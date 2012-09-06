Репутация Украины оказалась на 42-м месте

6 сентября 2012, 19:58

{1-}Украина занимает в рейтинге стран с лучшей репутацией 42 место, хотя в прошлом году она была на 40 позиции.

На первом месте оказалась Канада. Об этом говорится в результатах исследования Country RepTrak 2012 от Reputation Institute, которое оценивает наиболее авторитетные страны мира и определяет, что движет людьми, чтобы поддерживать одну страну больше, чем другую, передает Корреспондент.

Канада побеждает в рейтинге второй год подряд. У этой североамериканской страны самые сильные показатели во всех аспектах исследования.

Исследование оценивает 50 стран мира на основе народного доверия, восхищения, уважения и привязанности к ним. Эти четыре элемента затем разбиты на 16 категорий, которые включают в себя: качество жизни; бизнес-среда; товары и услуги, и даже природную красоту страны. Основные показатели используются для определения страны с лучшей репутацией/

"Кроме того, что Канада сохранила свои лидирующие позиции, она также улучшила общий балл более чем на три очка. Обычно такое улучшение оценки редкость для стран из первой десятки, но теперь Канада стоит на голову выше других ведущих стран ", - заявил Николя Жорж Трад, управляющий партнер Reputation Institute.

Исследование показывает, что Канада продемонстрировала способность укрепить свою репутацию в глазах всего мира и демонстрирует глобальное лидерство в трех ключевых критериях, эффективное правительство, развитая экономика и привлекательная окружающая среда.

За Канадой следуют Австралия, Швейцария, Швеция и другие скандинавские страны, эти страны известны своей стабильностью, сильной демократией, высоким ВВП и развитой социальной инфраструктуры. Экономические державы, такие как Китай и США занимают достаточно низкие позиции,  43 и 23 место, соответственно.

Россия как и в 2011 году занимает 45 место, за ней расположились Саудовская Аравия, Нигерия, Пакистан, Иран и Ирак.

Одним из главных трендов Country RepTrak отмечается то, что Бразилия, Колумбия, Сингапур, Таиланд и Украина сейчас рассматриваются как страны с благоприятными условиями для ведения бизнеса, и их результат в рейтинге увеличился на 10 пунктов в течение последних четырех лет.

Фото Корреспондент

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