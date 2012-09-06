Разведки США и Британии работали на Каддафи 8 лет

Международная правозащитная организация Human Rights Watch добралась до секретных архивов свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Изучив материалы, сотрудники Human Rights Watch выяснили, что в течение 8 лет, с 2003 по 2011 годы, спецслужбы двух западных стран — ЦРУ, MI5 и MI6 — фактически работали на Каддафи, отлавливая и переправляя в Триполи его врагов.

После падения режима документы стали фактически бесхозными и никого не интересовали. До тех пор, пока правозащитники не обратили внимание на заголовки на папках, на которых черным по белому было написано "США" и "Великобритания", передают Вести.ру.

В документах также содержались свидетельства пленных ливийцев, которые рассказывали о том, что подвергались пыткам, причем со стороны американских и британских спецслужб.

Теперь правозащитники обвиняют США в пособничестве диктаторскому режиму и нарушении прав человека. Они требуют провести расследование.

Между тем, в ЦРУ факт сотрудничества со спецслужбами Каддафи не отрицают. Более того, заявили, что для разведуправления вполне обычная практика – сотрудничать с иностранными правительствами в борьбе с терроризмом.

А вот насчет пыток заверили, что информация имеет мало общего с действительностью. Например, пытки водой применялись только в отношении причастных к теракту 11 сентября. А среди них ливийцев не было.

Великобритания, в свою очередь, заявила, что всегда была категорически против пыток и жесткого обращения с людьми.

Фото; видео: vesti.ru/

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