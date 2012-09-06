Парламент таки проголосовал за биометрические паспорта

{1-}Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект о Едином государственном демографическом реестре, которым предполагается введение в Украине биометрических паспортов. За" проголосовали 250 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины на территории Украины.

"Проектом предлагается урегулировать в рамках единственного закона вопрос создания и функционирования Единого государственного демографического реестра и порядок оформления, выдачи, обмена, продолжения срока действия, исключения, возвращения государству, уничтожения документов, которые удостоверяют лицо, подтверждают ее гражданство или специальный статус", - говорится в пояснении на сайте Верховной Рады.

Оформление паспорта осуществляется всем лицам, начиная с рождения и независимо от возраста на каждые десять лет. Паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель информации.

Оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляются главным распорядителем реестра.

Законопроектом предлагается установить, что паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель информации, при чем выдается он не позднее, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.

В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; фамилия, имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в реестре; номер документа; дата окончания срока действия документа; дата выдачи документа; уполномоченный субъект, выдавшие документ; место рождения; оцифрованный образ лица; оцифрованная подпись.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу производится в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель информации, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

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