Новый скандал в Эстонии: таблетки для похудения рекламирует доктор Бухенвальда

Новый громкий "рекламный" скандал разгорается в Эстонии. На этот раз вокруг появления рекламы таблеток для похудения в местной газете Eesti Ekspress. На днях там была опубликована фотография с истощенными узниками Бухенвальда и надписью: "Eins, zwei, drei... Таблетки для похудения доктора Менгеле сотворят с тобой чудо". И подпись - "В Бухенвальде не было ни одного толстого!"

Глава еврейской общины Эстонии Алла Якобсон выступила с резким осуждением этой неуместной "шутки" на тему Холокоста. Также на нее обратил внимание вице-мэр Таллина Михаил Кылварт. Опубликовав снимок газетной страницы на своей странице в Facebook, он напомнил о преступлениях Йозефа Менгеле и выразил возмущение по поводу шуток на тему массового уничтожения людей, сообщает Novonews.

Вице-мэр обратился к редакции газеты со словами: "Знаете ли вы, уважаемые редакторы Eesti Ekspress, что в Бухенвальде были замучены 56 549 человек? И что доктор Менгеле, который, к слову, орудовал в Освенциме, а не в Бухенвальде, проводил чудовищные опыты над евреями? Он лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, и за время своей работы отправил в газовые камеры более 40 000 человек. Вам кажется это смешным?" – пишет AdIndex.ru.

Напомним, в конце августа похожий скандал разразился в Эстонии, когда местная газовая и отопительная фирма GasTerm решила рекламировать себя напоминанием о газовых печах концлагеря "Освенцим". На сайте фирмы было опубликовано фото ворот в концлагерь, которые украшала надпись "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает").

Под снимком была подписью, которая в переводе на русский означала: "Газовое отопление - универсальное, удобное и эффективное". Причем произошло все это в День памяти жертв коммунизма и нацизма, отмечаемый в этой прибалтийской республике.

Позднее изображение было удалено с сайта, а под новой фотографией появились, как будто сделанные нехотя, извинения: "Если размещенная здесь ранее фотография причинила кому-то неудобство, мы приносим искренние извинения".

Исполнительный директор GasTerm Свен Линрос пояснил позднее: "Снимок был предназначен для узкого круга людей, мы хотели пояснить, что природный газ CH4 не является ядовитым и им можно отапливать в том числе и здания, имеющие такую печальную историю", - заявил он, добавив, что посещал "Освенцим" и это "привело его в ужас".

Глава еврейской общины Эстонии, комментируя эти скандалы, отметила, что в прошлом эстонцы с уважением относились к памяти покойных. Однако последнее время, по ее словам, ознаменовалось "победным шествием аморальности".

"Циничные шутки на темы Холокоста, которые иллюстрирует снимок с заключенными концлагеря, не только переходят за грань хорошего вкуса, но и явно свидетельствуют о том, что с моралью и ценностями в нашем обществе возникли большие проблемы", - считает Алла Якобсон.

Она также обратила внимание, что предыдущая "шутка" на тему Холокоста (объявление газовой фирмы) не вызвала в Эстонии серьезного осуждения, а для журналистов из Eesti Ekspress даже стала поводом для новых шуток.

СПРАВКА. Йозеф Менгеле был немецким врачом, который проводил опыты на узниках Освенцима и лично отправил десятки тысяч людей в газовые камеры. После окончания Второй мировой войны ему удалось бежать в Латинскую Америку, где он скончался в 1979 году.

фото: adindex.ru

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