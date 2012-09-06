В Украине появится земельный банк

{1-}Верховная Рада приняла закон о создании земельного банка. Решение было принято поздним вечером (21:47), 6 сентября.
За закон о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся размежевания земель государственной и коммунальной собственности проголосовали 242 депутата. Поддержали закон 191 депутат фракции Партии регионов, 2 депутата фракции НУ-НС, 19 — фракции Народной партии, 16 – группы «Реформы ради будущего» и 14 внефракционных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.
Председатель комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий Калетник сообщил, что комитет доработал документ ко второму чтению с учетом поправок депутатов.
По его словам, Земельный кодекс Украины обязывает создать государственный земельный банк. «Отсутствие государственного земельного банка в течение 10 лет исказило систему кредитования сельскохозяйственных производителей... и продолжение такой ситуации выгодно тем, кто лоббирует интересы коммерческих банков», — подчеркнул Калетник.
Закон вводит в действие государственный земельный банк, который будет предоставлять сельхозпредприятиям, фермерам кредиты не больше 5% ставки Национального банка Украины.
Закон предусматривает, что Кабинет министров передает земельные участки сельхозназначения государственной собственности в уставной капитал государственного земельного банка. Этот банк принадлежит государству и не подлежит приватизации.
Кроме того, переходные положения закона устанавливают, что земли государственной и коммунальной собственности считаются размежеванными с момента его вступления в силу.
На утреннем заседании в четверг депутаты приняли постановление, которым поручили профильному комитету доработать ко второму чтению этот законопроект.
Проект закона №143 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности» фактически создает предпосылки для функционирования рынка земли.
фото: colxoz.com
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