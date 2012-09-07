В деле о покушении на Путина появился новый подозреваемый

{1-} В причастности к делу о подготовке покушения Владимира Путина заподозрили еще одного человека. По версии следствия, уроженец Чечни по фамилии Эдельгиреев мог быть связным между Доку Умаровым и фигурантами дела Адамом Осмаевым и Ильей Пьянзиным. Он мог отвечать за снабжение террористов взрывчаткой.

О новом подозреваемом, объявленном в международный розыск, со ссылкой на источники в россйиских правоохранительных органах сообщает газете «Известия».

По данным собеседников издания, Эдельгирееву заочно уже предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь госдеятеля, хранении и сбыте взрывчатых веществ и бандитизме.

«Известия» пишут, что появление в деле нового подозреваемого отразилось на других фигурантах. Так, гражданин Казахстана Илья Пьянзин, экстрадированный в Россию в конце августа, остался без своего адвоката Мусы Хадисова. Защитника отстранили от дела в связи с тем, что он ранее защищал другого террориста Руслана Озниева. В прошлом году его подзащитный получил 17 лет лишения свободы за подготовку терактов в Москве.

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По словам адвоката, ему заявили, что Озниев тогда якобы давал показания на некоего Эдельгиреева. Хадисов пояснил, что был адвокатом Озниева недолго и об Эдельгирееве ничего не слышал.

По мнению адвоката, его отстранение от защиты Пьянзина связано с намерением следователей любыми способами доказать, что покушение на Путина готовилось. Хадисов считает, что все признания от фигурантов были получены под давлением. По его данным, факт избиения Пьянзина сотрудниками спецслужб Украины подтверждают синяки и рубцы на его спине от ударов резиновыми дубинками.

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Ранее «Главред» сообщал, что в феврале 2012-го российские СМИ рассказали о раскрытии подготовки покушения на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Сообщалось, что на конспиративной базе террористов в одной из квартир Одессы, за которой велось наблюдение, 4 января случайно сработала собранная жильцами бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Илья Пьянзин рассказал на допросе, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Путина и Кадырова.

Через три недели был задержан третий член банды - Адам Осмаев. На обнародованной видеозаписи чеченец называл себя организатором покушений, а лидера северокавказских боевиков Доку Умарова - заказчиком преступлений. Позже Осмаев и Пьянзин заявили о том, что давали показания под давлением.

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