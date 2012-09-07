У Путина не поняли, почему вся Сеть смеется над белым халатом и клювом

{1-}Пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков не понимает, почему «части интернет-сообщества» показалась смешной идея президента России полетать в белом халате с клювом на голове на дельтаплане во главе журавлиного клина.

«Реакция части интернет-среды действительно поразительная. Чувствуется, что многие еще не отошли от отпускных настроений, не погрузились в новости, не хотят новости воспринимать, и создается некий вакуум, в ходе которого хочется действительно погружаться в какие-то аллюзии, порой граничащие с маразмом, надо признать», заявил Песков телеканалу «Дождь».

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Песков также подчеркнул, что именно Путин был инициатором программы по спасению птиц.

Ранее «Главред» сообщал, что целую истерику в Сети вызвал даже не сам факт полета и видео в рамках проекта «Полет надежды», а новости, этот полет предваряющие.

Действительно, чтобы журавли приняли президента России за своего, тому пообещали к дельтаплану выдать белый халат, шлем и клюв.

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У интернет-пользователей все это вызвало поток разнообразнейших аллюзий: от советских песен про журавлей и игры Angry Birds, до более сложных ассоциаций со средневековыми масками чумных докторов. Также был объявлен конкурс на лучшую шутку об этом событии - и здесь пользователи не ограничились ничем, учитывая в своих комментариях все политические тонкости момента. Например: «В стаю уже внедрены агенты ФСО. Каждого стерха собеседовали ФСОшники и собрали со всей стаи паспортные данные».

фото, видео: kontrakty.ua, tvrain.ru

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