Руслан Князевич: По действующему избирательному закону Янукович выигрывает еще в первом туре

Закон о внесении изменений в законодательство о выборах Президента Украины писался почти в секретных условиях. В прошлый вторник его зарегистрировали в стенах парламента, а уже в среду по согласованию БЮТ и Партии регионов проголосовали в первом чтении. При этом, общее детище уже старых знакомых по законотворческой работе ПР и БЮТ Александра Лавриновича и Андрея Портнова перед голосованием не читали и в глаза не видели 99% тех, кто проголосовал «за».



Конечно, при таком «одобрямсе» разработчику альтернативного закона о выборах нунсовцу Руслану Князевичу даже не дали слова для доклада. А его проект, одобренный профильным комитетом еще месяц назад, по словам автора уже был готов подписать и Президент.



Невзирая ни на что, принятый в первом чтении проект от ПР и БЮТ является значительным продвижением вперед по сравнению с действующим законом о выборах, по которому происходили массовые фальсификации 2004 года. В нем содержится целый ряд норм, которые предотвращают фальсификации пятилетней давности. Однако «тонких» мест, подвергшихся резкой критике экспертов в нем также достаточно.



По словам того же Руслана Князевича, члена ЦИК в 2004 году, а в данное время депутата от НУН больше всего сетований в законопроекте двух наибольших фракций парламента вызывает способ формирования избирательных комиссий – парламентским фракциями. Фактически кандидаты в Президенты исключаются из процесса проведения и контроля над выборами. Также есть много вопросов к процедуре обжалования результатов выборов, организации работы официальных наблюдателей, формированию списков избирателей и другим важным нюансам.



Многие политики предостерегают от того, чтобы и во втором чтении закон не приняли «не читая». Ведь в случае, если проблемные вопросы из проекта не уберут, закон может получить президентское вето. И об этом уже сказал представитель Президента в парламенте Игорь Попов. Если же вето преодолеть не удастся, то возможен самый худший сценарий - не получить новую законодательную базу вообще и проводить выборы по закону 2004 года.



Обо всех проблемных деталях проекта изменений к закону о выборах Президента, а также возможных сценариях развития ситуации в случае провала законодательных избирательных новаций в интервью «Главреду» рассказал народный депутат от НУНС, бывший член ЦИК Руслан Князевич.



-- «Может случиться, что кандидат в президенты проиграет все жеребьевки и не будет иметь ни одного представителя в 33 тысячах участковых и 225 окружных комиссий»



Руслан Петрович, вы говорили, что в проекте изменений к закону о выборах Президента от ПР и БЮТ есть много деталей, которые могут создать проблемы для избирательного процесса. Как известно, «черт прячется в деталях» - какие детали этого проекта у вас вызывают больше всего замечаний и из-за каких могут быть значительные махинации на выборах?



На самом деле, мне кажется, что основная проблема предлагаемых изменений заключается в том, что они не являются комплексными и не касаются всего тела закона. Они очень точечно касаются тех позиций, относительно которых удалось договориться переговорщикам. Поэтому решили, что поскольку другие моменты могут быть отвергнуты, то их не трогать.



В чем заключаются детали. Я убежден, что способ формирования комиссий, предложенный в этих изменениях, не только вызовет бурю негативной реакции в среде украинского политикума, но и чреват серьезными возражениями со стороны мировой общественности. Есть ряд мировых и европейских организаций, которые достаточно придирчиво отслеживают организацию избирательного процесса. Когда они видят несправедливость в организации избирательного процесса, то очень метко по ней бьют. Хотя я не исключаю, что это не изменит позицию авторов законопроекта, эта норма будет внесена в окончательном варианте проекта закона. Напомню, что согласно проекту большинство членов избирательных комиссий делегируются парламентскими фракциями, и только небольшая часть – кандидатами в президенты.



Согласно проекту, в территориальных избирательных комиссиях две трети членов будет формироваться из парламентских фракций, а в участковых еще больше. Но фракции, например, «Нашей Украины», Партии регионов, БЮТ, Блока Литвина и коммунистов будут между собой соревноваться. Разве можно говорить, что парламент представит только две стороны: БЮТ и Партию регионов и парламентские представители о чем-то там между собой договорятся?



Не идет речь о том, кто будет представлять, нужно говорить не о политике, а о праве. Представители парламентских фракций в комиссиях не могут представлять кандидатов в президенты. Нельзя наделять фракцию статусом субъекта выборов президента, поскольку они ведь тут абсолютно ни при чем.



Я так понимаю, что разработчики законопроекта о президентских выборах нарабатывали его тогда, когда хотели вносить всем известные изменения в Конституцию. То есть, при условии чисто парламентской модели власти такая система формирования избирательных комиссий еще имела бы смысл. Но в этой ситуации, когда мы имеем абсолютно не парламентскую систему - это не логично.



Во время выборов президента баллотироваться могут и самовыдвиженцы. Поэтому, простите, если я самовыдвиженец, а не член партии, то я не имею никакой перспективы получить доступ к организации избирательного процесса.



Лучше бы своих людей в избирательные комиссии подавали кандидаты в президенты так, как это прописано в законе в данный момент. Тогда было бы большее доверие друг к другу и к организации избирательного процесса. Если этого нет, то во время избирательной кампании кто-то из кандидатов будет использовать эту тему только для того, чтобы заранее обосновать свой проигрыш на выборах. Обиженные будут говорить, что им не дали проконтролировать выборы через комиссии и у них отобрали голоса. Какая же тогда легитимность президента, избранного таким образом?



Мы помним 2004 год, когда кандидаты в президенты выдвигали по два своих представителя в комиссии. На участках было по 50 человек и работа была парализована...



Согласен, именно этот аргумент нужно использовать для того, чтобы изменять схему. Но скажите мне, если двух представителей от кандидата заменить одним, то это не улучшит качества выборов? Конечно, улучшит. Тогда будет двадцать человек в комиссии.



Но ведь есть еще технические кандидаты, и у кого будет больше технических кандидатов, тот будет контролировать избирательные комиссии?



Вопрос технических кандидатов не имеет никакого отношения к праву. Мы можем сейчас говорить о правовой стороне. Если мы будем говорить о политике, то нам будет очень сложно возвращаться к праву. Все хотят, чтобы технических кандидатов было мало. Я тоже. Но это нужно делать не тем способом, который предлагают ПР и БЮТ – путем отсечения кандидатов от формирования комиссий. С техническими кандидатами нужно бороться через увеличение суммы денежного залога.



До какой суммы, например?



В данный момент действует норма о 500 тысячах гривен, и законопроект ПР и БЮТ ее оставляет. Вот я предлагал увеличить до двух миллионов. На прошлых выборах свои документы на право быть кандидатами представляли около пятидесяти человек. Но кандидатами стало сколько? Только двадцать четыре. Потому что подавляющее большинство не могло найти даже 500 тысяч на тот момент. Если бы сейчас эту сумму увеличить до 2 миллионов, то кандидатов было бы не больше 15. Потому что это не простая сумма для тех, кого вы называете техническими кандидатами.



Партия регионов или БЮТ не оплатят технических кандидатов?



Вот как бы парадоксально это ни звучало, но даже в этих моментах не каждая из политических сил, не каждый из кандидатов выражал желание платить такую сумму. Но нет вопросов, если говорить, что два миллиона маловато, давайте говорить о десяти миллионах. Это достойная сумма.



Это уже вроде и многовато...



Почему многовато? Поверьте мне, что для мощной политической силы, которая кичится тем, что она может обеспечить полный объем финансирования своему кандидату, десять миллионов это не деньги.



С другой стороны, мы говорим о нехватке денег и необходимости сокращения сроков избирательной кампании. Если у нас было бы хоть по два миллиона залога, да еще и по двадцать-тридцать кандидатов, то посчитайте какая это прибыль. Это компенсация для бюджета в пятьдесят-шестьдесят миллионов. Об этом никто не говорит.



Хочу вернуться к формированию комиссий. Я не понимаю, почему авторы законопроекта не изменили порядок формирования комиссий во время организации второго тура. По факту у нас случится такая ситуация, что фракции и кандидаты, которые не пройдуть во второй тур, потеряют интерес к выборам. Это всегда происходит. Как бы их кто не спонсировал и не превращал в технических кандидатов на 2 тур. Людей на местах, которые будут работать в комиссиях, это мало будет интересовать.



Если вы посмотрите на фамилии людей, которые организуют выборы, то это не один десяток лет одни и те же фамилии от разных кандидатов и флагов. Им, кроме общей зарплаты, всегда платятся дополнительные средства от кандидатов. И тот мизер, который им будет платить государство, с тем, что платят кандидаты, не сравнить. Во втором туре они просто могут не прийти на участки.



Что нужно сделать, чтобы этого не произошло?



Предусмотреть, чтобы перед вторым туром комиссии формировались от двух кандидатов пополам, как это было в третьем туре выборов 2004 года. Участники 2 тура будут заинтересованы в качественной работе своих представителей, кроме того обеспечится честность представительства обоих кандидатов.



Но скажу, по этому поводу меня даже слушать никто не хочет. Потому что говорят, что эта норма может повлечь затягивание процесса формирования комиссий перед 2 туром. Но если оставлять старых членов комиссий на 2 тур, то для чего между первым и вторым туром вы сохраняете три недели срока, а не две? Так как норма о трех неделях вместо двух потому и появилась, что нужно переформатировать комиссии. Какие-то абсолютно алогичные моменты в этих изменениях к закону...



В проекте Лавриновича, Портнова, Лукаш и Зварыча указано, что остатки мест во всех комиссиях разделяются между кандидатами в президенты путем жеребьевки. Реально ли провести такую жеребьевку? Особенно трудно поверить в ее честность на важных территориальных избирательных участках...



Все это можно легко и честно сделать. Но возникает вопрос справедливости принципа. Условно говоря, если я кандидат «Х» и у меня есть своя фракция в парламенте, я имею гарантированно двух из 15 человек в той же ТИК. Да еще могу участвовать как кандидат во время жеребьевки, и можно допустить, что у меня будет состав комиссии от себя. Это может быть гипотетически.



В данном же законе сказано, что председатель, заместитель и секретарь комиссии не могут быть от одного субъекта представления. То есть, может получиться, что председатель от фракции Партии регионов, а секретарь комиссии от кандидата Януковича?



О чем же и речь. Эта норма абсолютно не справедлива. Если у тебя, условно говоря, есть своя фракция, и ты выдвигаешь представителей, то ты уже не должен был бы участвовать в жеребьевке. Потому что как тогда смотреть в глаза тем кандидатам, которые не будут иметь своих представителей ни в одной комиссии? Потому что так может случиться, что кандидат в президенты проиграет все жеребьевки, и не получит ни одного представителя в 33 тысячах участковых и 225 окружных комиссиях. И я с трудом представляю себе участие этого человека в кампании, и какие результаты для него будут приемлемыми.





-- «В законопроекте ПР и БЮТ предполагается дискриминация альтернативных кандидатов»



В проекте закона есть норма, по которой решения комиссий в день голосования принимаются большинством от собравшихся. Возможно ли, что в трех разных комнатах участка соберется по пять человек и в каждой большинством от собравшихся будет принято три разных решения?



Это делается, чтобы в день голосования не срывали кворум. В свете того, что состав комиссии на 2 тур остается неизменным, возможно, кому-то захочется, чтобы во 2 туре пришли минимальное число членов комиссии и установили своего президента.



Но какова легитимность выборов и такого президента, если его установят избирательные комиссии в составе 10% от собравшихся? Я думаю, что эти нормы довольно дискуссионны, и мне, откровенно говоря, кажется, что в этой части данный законопроект еще будет корректироваться. Поскольку в законопроекте ПР и БЮТ предполагается дискриминация альтернативных кандидатов.



Например, если я самовыдвиженец, то согласно закону могу использовать только средства избирательного фонда. А если меня выдвинула партия, то кроме средств избирательного фонда, еще и партия может финансировать мою кампанию. И произойдет то, что было в 2004 году. Помните, «Тому що послідовний» - биллборды, профинансированные не фондом кандидата Януковича, а Партией регионов. А партии не нужно декларировать свои расходы, потому что ее финансирование подпадает не под действие закона о выборах, а только под действие закона о политических партиях.



Закон о политических партиях в устаревшей редакции 2000 года не предусматривает контроля за финансированием президентской избирательной кампании. Замкнутый круг получается. И тогда неизвестно, сколько сотен миллионов используется на кампанию от партии и это никто не контролирует. А для самовыдвиженца - максимальный контроль и каждая копейка сразу подпадает под санкции. Так где же тогда справедливость?



-- «Норма о невозможности привезти человека из другого региона для работы в комиссии провоцирует фальсификации и консервирует ситуацию 2004 года»





Какие еще «тонкие» моменты в ПРиБЮТовском проекте вы видите?



Таких очень много. В первую очередь - возможности избирательным комиссиям путем принятия решения удалять с избирательного участка представителей средств массовой информации и наблюдателей, если их поведение будет «мешать работе» комиссии. И это при условии принятия такого решения большинством от присутствующих в день выборов членов. Это большая проблема и большая опасность, существовавшая еще в 2004 году, когда во время второго тура в большом количестве регионов по непонятным причинам таких людей при надуманных обстоятельствах повыгоняли за пределы участка, а потом установили результаты, которые уже никто не смог обжаловать. И почему-то эта норма сохраняется, меня это очень пугает. То же касается голосования на дому.



Эта норма осталась?



Да, она осталась без изменений. Но очень большой вопрос, в какой степени она должна существовать. Если она будет существовать в такой легкой форме как предложили оставить авторы законопроекта, то это породит много проблем. Предусматривается, что для голосования дома понадобится только заявление и какая-то там непонятная справка о том, что человек находится на учете у врача или в социальной службе. Любой врач, любая социальная служба при желании могут вам наклепать очень много таких заявлений и получим сотни тысяч голосующих дома!



С голосованием вообще очень интересная ситуация получается, потому что, откровенно говоря, большая проблема существует со списками избирателей. Мы вспоминаем, что осталась норма, по которой в день голосования, фактически, можно включать в список избирателей. И вы помните, что именно благодаря тому, что эта норма была изъята на парламентских выборах, удалось надлежащим образом провести голосование, потому что неизвестно, кто как и кого будет включать в списки в день голосования.



Если такие решения еще и принимаются большинством от присутствующих членов комиссии...



Ну конечно! Нельзя допустить, чтобы у нас произошло так, как было во втором туре 2004 года, когда фактически в киевском округе в отдельных комиссиях дополнительно появилось столько же избирателей, сколько было изначально, непонятно откуда взялись под них бюллетени, и почему они все стопроцентно показали явку и проголосовали в интересах одного кандидата. Эта норма очень опасна.



Или норма о том, что ни один протокол комиссий по результатам голосования не может быть предметом рассмотрения в судах. Что тогда может быть предметом? Понятно, что это закладывает серьезный минус, потому что есть такая штука как уточняющий протокол. И мы знаем, что это было предметом фальсификаций, когда комиссия что-то установила, разошлись, а потом возвращались отдельные члены и уточняли протоколы. Если у тебя есть большинство, тебе легко это сделать, ты это получишь. А тут и большинства уже не нужно. Поэтому, если такой протокол не может быть подвергнут обжалованию, независимо от того, что у вас есть другой протокол с другими данными, то какой смысл тогда вообще контролировать выборы?



-- «Ряд положений законопроекта вынуждают меня думать о том, что начинает формироваться «корпоративная избирательная система»



Также в законопроекте сохранилась норма, что членами избирательных комиссий могут быть только люди, зарегистрированные в этом округе. На этом могут сыграть?



Это сверхважный момент, поскольку только благодаря отмене обязательной «прописки» членов комиссий в округах, где эти комиссии расположены, в 2004 году на третьем туре представители определенного кандидата поехали контролировать выборы на восток, а другие - на запад. Пока эта норма будет оставаться в законе, у нас всегда будут проблемы, которые мы обнаружили во время рассмотрения дела в Верховном Суде. Тогда были предъявленные десятки протоколов, подписанные представителями от каждого из кандидатов, но без фамилии установленного победителя. Это были пустые протоколы для заполнения под нужного кандидата.



Когда члены комиссий свидетельствовали по этому поводу, то откровенно говорили, что им еще нужно жить в этом регионе. А ваши выборы нас меньше интересуют, нам нужно еще детей своих как-то воспитывать, кормить их, самим иметь работу и родителей до пенсии довести.



Ничего ведь не изменилось с того времени, этим людям, независимо от того, от кого они будут идти в комиссии, нужно будет там еще жить. А норма о невозможности привезти человека из другого региона для работы в комиссии провоцирует фальсификации и консервирует ситуацию 2004 года.



На самом деле, мне кажется, что инициаторы законопроекта об изменениях к закону о выборах Президента с той стороны, которая после выборов 2004 года имеет хорошие навыки в «проведении» выборов, убедили другую часть зала в честности своих намерений. Мол, давайте мы изменим формирование комиссий и договоримся о пакте о ненападении и честных выборах. Однако предостерегаю, дабы не случилось так, что для этой другой части зала, купившейся на такие обещания, тотальные фальсификации не стали большой неожиданностью. Но уже будет поздно. Потому что я вас заверяю, что эти нюансы, предполагающиеся в избирательном законе, а также десятки других менее пустяковых моментов спровоцируют повторение ситуации 2004 года.



Ряд положений законопроекта заставляют меня думать о том, что начинает формироваться «корпоративная избирательная система», когда у тебя есть возможность быть участником избирательного процесса, то есть ты выдвигаешь своего кандидата, ты можешь организовывать выборы, то есть является организатором выборов, и наблюдать, то есть контролировать. Ты — участник, организатор и контролер выборов. Только у тебя в руках возможность определить президентом того, кого ты будешь считать целесообразным. Потому что все остальные, кто не допущен к этой корпоративной избирательной кухне, никогда не узнают правду. У них уже не будет копий протоколов, которые они смогут должным образом где-то представить по судам. В конечном итоге все попытки опротестовать фальсификации сведутся к эмоциям, и это не будет подкреплено серьезными фактами. Поэтому считаю предлагаемый закон о выборах Президента несправедливым.





Вы внесете свои поправки в закон на второе чтение?



Мы уже готовим поправки ко второму чтению. Я являюсь автором закона о выборах Президента, который даже был одобрен профильным комитетом три недели назад.



Коллеги все как один заявили, что это очень профессиональный и нужный закон, который нужно немедленно воплощать в жизнь. Но, к величайшему сожалению, мне не то что не дали возможности включить этот законопроект в повестку дня, мне даже не дали слова озвучить свою альтернативную позицию при принятие закона ПР и БЮТ в первом чтении. По-моему, это беспрецедентный факт в стенах Верховной Рады. У меня просто нет другого варианта, чем в данный момент готовить свои поправки к этому закону.



Их еще могут учесть?



Профильный комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления возможно и учтет. Но я глубоко убежден, что мнение комитета не будет доминантой во время рассмотрения этого вопроса в сессионном зале. Есть какие-то политические моменты, которые всегда берут верх над рациональными, тем более правовыми позициями.



Владимир Литвин довольно негативно оценивал предлагаемый ПР и БЮТ законопроект. Это как-то будет способствовать учету ваших предложений?



Я, по крайней мере, слышал его позицию. Он не поддерживает идею написания засекреченного корпоративного законодательного акта о выборах президента. Литвин хотел бы, чтобы это был более побочный документ, к работе над которым были бы привлечены все авторы других законопроектов, все желающие депутаты, эксперты на уровне соответственно секретариата Верховной Рады и представителей Центральной избирательной комиссии.



Последним ведь этот закон еще выполнять! Я поработал в ЦИК немалый срок, и знаю, что часто ЦИК узнавал об определенных законодательных изменениях из средств массовой информации. А как их реализовывать Верховная Рада не говорит.



Более того, было бы очень неплохо, чтобы к этой работе были привлеченные специалисты из Секретариата Президента, потому что еще ведь нужно учитывать, на всякий случай, что данный закон попадет на подпись к Президенту. Чтобы так не случилось, что «футбол» между Верховной Радой и Президентом закончится тем, что избирательная кампания начнется по старому закону...



-- «Ради победы своего кандидата определенная политическая сила будет использовать уже отработанные в 2004 году средства»



Игорь Попов, представитель Президента в парламенте по этому поводу уже сказал, что Президент может наложить вето, хотя бы из-за способа формирования избирательных комиссий....



Именно поэтому ко второму чтению Президент должен был бы внести свои замечания, чтобы их максимально учли. В этой ситуации моя позиция совпадает с позицией председателя Верховной Рады, но как оно будет на деле...



Вы знаете, за первое чтение закона проголосовало больше 300 голосов. То есть, преодолеть вето можно. Но удастся ли в нужный срок уложиться, и, чтобы этот закон вступил в силу до выборов? Очевидно, этот план предполагает и дополнительные заседания парламента и внеочередные сессии, потому что, если политические какие-либо договоренности состоялись, значит, они будут реализованы. Мне очень странно, когда происходит блокирование, когда продолжается такая политическая конфронтация между определенными политическими силами и публично это все произносится, и так красиво припудривается, а на самом деле в тот же день под столом идут какие-то договоренности, пишутся общие проекты, под которые уже есть большинство голосов.



Мне кажется, что кто-то думает, что такие законодательные изменения смогут обеспечить надлежащее проведение честных выборов. ПР и БЮТ утверждаются в мысли о возможности не фальсифицировать выборы. Но здесь или невежество берет верх, или непонимание того, что ради победы своего кандидата определенная политическая сила будет использовать уже отработанные в 2004 году средства.



При этих блокированиях и наложении вето страна может вступить в избирательную кампанию с 17 сентября без нового закона. Что будет, если выборы будут проводиться по старым законом?



Будет сделано все для того, чтобы тот кандидат, который был официально нам представлен как победитель второго тура выборов в 2004 году, стал победителем в 2010 году. Потому что я глубоко убежден, что уже никто не собирается повторять ошибки 2004 года.



По старому закону можно будет проконтролировать выборы? В комиссиях все же будут представители Тимошенко, есть ряд других мощных кандидатов и со свободой слова немного лучше, чем в 2004 году...



В украинских реалиях может быть все, но с сохранением старого закона о выборах победителем будет Янукович. Потому что, к величайшему сожалению, у нас есть объективные реалии, которые, начиная с 2004 года, не изменились. У нас есть регионы, в которых говорить о честности проведения избирательной кампании слишком преждевременно. Поэтому там при всем желание ни проконтролировать, ни должным образом организовать выборы невозможно, они будут проведены так, что будет стопроцентная явка избирателей, и сто процентов голосов в интересах одного кандидата.



На Юге и Востоке Янукович, возможно, и получит такой результат, но в Центре и на Западе Украины Яценюк с Тимошенко не смогут узурпировать избирателя, и между ними там будет реальная борьба на уровне участков. Разве не так?



Это еще раз подтверждает мой тезис о том, что очень легко будет победить тому, о ком я сказал. Я даже не исключаю, что по нынешнему закону о выборах Янукович выигрывает еще в первом туре.



В данный момент той силы, которая бы этому противодействовала, я не вижу. Если бы исполнительная власть в лице Президента, премьер-министра, органов власти на местах и правоохранительных органов была единой и подчиненной одному центру, то можно было бы еще говорить. Когда же они между собой воюют, вступают в конфронтацию друг с другом, то это приведет к тому, что победит кто-то третий, тот кандидат, который умеет побеждать и знает, как это делать и сделает это с легкостью.



-- «Боротьба за возможность иметь своих представителей в среде нашей фракции будет очень и очень острой»



Если проект Портнова-Лавриновича вступит в силу, как вы считаете, каким образом фракция НУНС примет решение о своих представителях в комиссии?



Я не знаю. Мне трудно сказать. Я, откровенно говоря, предполагаю, что, условно говоря, в нашей фракции может быть несколько кандидатов.



Решающим для представления членов комиссий от фракций будет подпись председателя фракции. Можно предположить начало борьбы за эту подпись между кандидатами?



Я не знаю, это вопрос уже к председателю фракции. Но, я думаю, что борьба за возможность иметь своих представителей в среде нашей фракции будет очень и очень острой.



В данном законе прописано, что только суды административной системы могут это все рассматривать. Насколько это законно вообще?



Откровенно говоря, в этой части как раз я не являюсь сильным критиком авторов, потому что здесь они воспроизвели нормы действующего Кодекса административного судопроизводства. Он был принят позже, чем Закон о выборах президента и нормировал порядок обжалования решений избирательной комиссии путем административного судопроизводства и представлением административной жалобы.



Авторы законопроекта просто-напросто воспроизвели норму Кодекса административного судопроизводства. Конечно, тут можно домыслить политический аспект, потому что мы помним, что только благодаря решению Верховного Суда состоялся третий тур и установлены другие результаты выборов. И тут во многих моментах я мог бы согласиться, но, к величайшему сожалению, реалии таковы, что уже во время парламентских и местных выборов действовали нормы КАСУ, лишившие Верховный Суд этого права. В данный момент кроме как в системе органов административной юстиции решения территориальной и других избирательных комиссий вы не сможете обжаловать



А можно ли будет обжаловать в Высший административный суд результаты выборов, как были решения Верховного Суда о третьем туре?



Вот именно этот вопрос в настоящий момент является дискуссионным. Авторы закона предусматривают, что именно Высший административный суд будет первой и последней инстанцией осуществления обжалования результатов выборов. Другое дело, как это делать. Потому что согласно законопроекту ПРиБЮТ решения Центральной избирательной комиссии не будут нуждаться в соответствующей публикации в средствах массовой информации, а будет только устное объявление на заседании.



В 2004 году именно из-за того, что удалось остановить публикацию решения ЦИК об объявлении Виктора Януковича Президентом в «Голосе Украины» удалось повернуть процесс. Благодаря этому дело стало результатом рассмотрения в Верховном Суде. В данном случае этого не будет, будет оглашено в торжественной обстановке решение, которое нельзя обжаловать. Потому что как можно обжаловать устное решение? Ввиду этих обстоятельств, мне кажется, что может так случиться, что просто до обжалования и не дойдет, объявят фамилию, которую невозможно будет по факту отрицать.



Как вы думаете, Владимир Шаповал останется председателем ЦИК на эти выборы? Или там уже готовится еще один какой-то тайный пакет?



Я не исключаю, что готовится, а я просто еще не слышал о нем. Однако никаких оснований для того, чтобы менять состав избирательной комиссии, нет. В прошлом году было принято решение, что для того, чтобы сменить избирательную комиссию полностью, нужно мотивированное представление Президента и решение двух третей парламента. Насколько я понимаю, у Президента нет желания делать соответствующее представление, а что касается Верховной Рады, мне кажется, что в отношении состава ЦИК они не найдут общей позиции для трехсот голосов.



В конечном итоге, комиссия работает надлежащим образом, пока что нет никаких претензий к ее работе. Я считаю, что все уже научены горьким опытом 2004 года, поэтому мне хочется верить, что по крайней мере в стенах Центральной избирательной комиссии никаких рецидивов того времени не будет.



Кстати, мы так пропустили президентскую вертикаль власти. Какое она может оказать влияние на этих выборах? Мы говорим, что там все разделят на двоих БЮТ и ПР, но президентская вертикаль остается - губернаторы, главы администраций, они ведь тоже могут определенным образом влиять на кампанию?



На самом деле, никак. Никоим образом они в настоящий момент не вовлечены в избирательный процесс. Их роль в законе сведена исключительно к предоставлению материально-технической помощи, которая потом компенсируется по факту из государственного бюджета, то есть они уже не могут так сделать, чтобы поставить комиссии в зависимость от себя. После 2004 года роль административного ресурса на выборах почти сведена к нулю. Поэтому так мало сейчас о нем говорят. Поверьте мне, если бы роль глав областных и районных госадминистраций была значительной, то все бы говорили об админресурсе.