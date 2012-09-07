На Львовщине женщина заказала убийство бывшего мужа

7 сентября 2012, 09:09

{1-} На Львовщине задержана женщина, которая  спланировала и заказала киллеру убийство своего бывшего мужа. Но сотрудники милиции смогли предотвратить заказное убийство, и мужчина остался жив, сообщает ТСН.

Супруги не могли поделить трехэтажный дом. Судебная тяжба продолжается до сих пор. Смерть мужа могла легко решить проблему раздела имущества. 41-летняя Елена 7 лет назад во второй раз вышла замуж. Вместе с мужем построила дом и родила ребенка. Впрочем, избранник оказался не достойным, и женщина подала на развод.

"Он бил меня и моих детей от первого брака", - оправдывается задержаная.

По словам женщины, даже после развода бывший не давай ей покоя.

"Он постоянно угрожал расправой с моими детьми, сказал, что я стану калекой до конца жизни, своих дней. Эти угрозы были настолько сильны, настолько довели меня до края, что я прибегла к крайностям. Я нашла человека и заказала убийство своего мужа", - объяснила свой поступок женщина.

Елена заплатила киллеру задаток - 2 тысячи долларов. Еще 8 обещала отдать, когда убийца покажет ей фото мертвого мужа. Тело Елена требовала сжечь. Впрочем, о заказе убийства узнали правоохранители.

"Был осуществлен выезд в Киев, где в специально оборудованной лаборатории было осуществлено гримирования потерпевшего, сделана фотография, где он изображен с пулями в голове, то есть, огнестрельные ранения. Фотография получилась довольно убедительная", - заявил заместитель руководителя УБОП ГУ МВД Украины во Львовской области Роман Рыбицкий.

Соседи бывших супругов говорят, что уже несколько месяцев не видели Елены. Что женщина заказала своего мужа, не верят, говорят, что ссор и драк между ними не видели и не слышали.

"Мы ее не видели еще от рождественских праздников, ее здесь не было, а он был постоянно, здоровался, ну, вы вообще Америку открыли. Она довольно нормальная женщина, чтобы нечто такое с ней, во-первых, у нее трое детей, слушайте, это невозможно", - не верит соседка Надежда.

Сейчас женщина в изоляторе временного содержания. О том, что ее бывший жив, она еще не знает. В содеянном задержанная призналась, но раскаяния, говорят правоохранители, не увидели. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал «Главред» ранее, в День Независимости в центре Львова на Владимира Дидуха, известного как Вова Морда, было совершено покушение. На месте погиб водитель, пассажир на заднем сиденье не пострадал, а сам авторитет был дважды ранен.

В воскресенье стало известно, что неизвестные бросили две гранаты в загородный дом Вовы Морды.

Владимир Дидух считается одним из криминальных авторитетов Львова. Покушение 24 августа было второй попыткой его убить. После первого покушения в 2004 году он переехал жить в Киев и во Львове появлялся редко, сопровождаемый пятью телохранителями.

фото: tumix.ru

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